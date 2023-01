Sérgio Conceição: “Não foi dos jogos que mais me agradaram. Permitimos muito ao adversário”

Pouco agradado

“Apesar do resultado não foi dos jogos que mais me agradaram. Permitimos muito ao adversário, que os médios jogassem mais do que normalmente permitimos. Não gostei muito do conteúdo, muito sinceramente. Ganhámos 4-1 com golos bonitos e algumas combinações ofensivas com qualidade, mas no global não gostei como gostei em outros jogos. Normalmente somos uma equipa muito mais presente na nossa organização defensiva, mais pressionante, que percebe onde o adversário faz a ligação do jogo”

Mais espaços

“Há equipas que vêm cá com ousadia com nível superior e outras que vêm fechadas no seu terço defensivo, bloco baixo e os espaços são outros. Hoje sabíamos do comportamento da equipa do Famalicão e fizemos golos. Dentro do processo ofensivo e com bola podíamos ter recuperado em outras zonas do campo. Achei que nunca que tivemos como em outros jogos o controlo do jogo, apesar do resultado. Parece que me estou a contradizer. Obviamente que é um resultado justíssimo e podíamos até ter feito mais golos mas em termos de solidez permitimos muito ao adversário, não digo em oportunidades, mas na sua dinâmica em posse”

Empate no dérbi

“Não adianta nada se não fizermos o nosso trabalho. Não dependemos de nós e o nosso foco e dedicação tem de ser o dia a dia e pensar no próximo jogo, contra o Vitória. Não adianta olhar para o lado se não ainda tropeçamos”