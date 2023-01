Sérgio Conceição e a escolha de um estrangeiro para a seleção: “A competência e o profissionalismo não têm que ver com a nacionalidade”

Que Arouca espera?

“Espero o Arouca que nos tem habituado, uma equipa competente, que está a fazer um excelente trajeto, tanto nas taças como no campeonato. Temos de ser, no mínimo, a mesma equipa que fomos no jogo do campeonato contra este Arouca [quando o FC Porto venceu 5-1].”

A que se deve “falta de energia” de que falou contra o Casa Pia?

“A preparação dos jogos é sempre feita com grande entusiasmo e competência da parte de toda a gente, inclusivamente dos jogadores. O que é que eu quis dizer com “energia positiva”? Andar sempre no limite nos diferentes momentos do jogo. Defensivamente, estivemos sempre equilibrados. O Casa Pia não fez um remate enquadrado na baliza. Não ligo muito a estatísticas, mas tivemos cerca de 75% de posse de bola e creio que 15 remates só na segunda parte. Lembro-me de fazer um jogo contra o City na Champions e defender pelo poderio que tem essa equipa e fui super criticado por não chegarmos à baliza. Mas depois nos outros vejo competência, solidez defensiva e por aí fora. Se nós não estamos no máximo do nosso potencial é difícil ganhar jogos, porque as equipas têm capacidade, competência e fecham-se um bocadinho mais atrás. Fica mais difícil no terço defensivo. Foi um jogo, na minha opinião, menos conseguido.”

Plano de jogo

“Contra nós, os adversários tendem a mudar a dinâmica, tanto ofensiva como defensivamente, e isso não podemos adivinhar. Temos é de nos preparar, o que tem a ver com a nossa forma de estar no jogo. E, sinceramente, têm sido muito mais as vezes em que temos estado bem do que as vezes em que temos estado menos bem”

Falta de consistência exibicional

“Faço esse exame de consciência para tentar perceber o porquê. Olho para algumas situações este ano que não são normais. Depois de um 3-0 ao Sporting fomos perder a Vila do Conde, foi depois de uma grande vitória contra o Brugge que empatámos contra o Santa Clara. Poderá haver jogos em que a qualidade e beleza do jogo podem não ser as melhores, mas temos de dar outro tipo de resposta. Temos de evoluir, estamos atentos a isso, para sermos mais consistentes e encontrar a tal solidez que nos permita estar uma época só com uma derrota, como no ano passado. É o que procuramos, ir à procura da perfeição”

Gestão da equipa

“Nunca faço isto, faço pela primeira vez: vai jogar a mesma equipa [que defrontou o Casa Pia], exceptuando o guarda-redes, que será o Cláudio Ramos”

Novo selecionador ser estrangeiro

“Faz parte da cultura portuguesa ir à procura de alguma coisa que não está bem. Para mim, a competência e o profissionalismo não têm que ver com a nacionalidade"