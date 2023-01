Sérgio Conceição: “Não está nada perdido. Estamos na luta”

O que faltou para a equipa fazer golos?

“Faltou aquilo a que eu chamo energia positiva, e aquela ponta de sorte que temos de ir buscar. Devíamos ter feito um jogo melhor, percebemos na primeira onde estava o espaço que deveríamos e poderíamos explorar. Fomos muito precipitados a entrar no último terço, não fizemos uma boa primeira parte.”

Expulsão

“O Casa Pia fez o que lhe competia, sendo uma equipa com boa organização defensiva, recuou para o seu terço defensivo, com galhardia, com muita vontade de agarrar este pontinho. Fomos criando situações atrás de situações, devíamos ter feito golos. Dá-me a sensação que devíamos estar mais [ligados] em termos de mentalidade. Depois, podemos ter talento ou uma organização fantástica, podemos ter uma equipa intensa, podemos querer muito ganhar e querer… mas é preciso fazer. É preciso meter lá dentro no relvado, respeitar quem faz 300 quilómetros para nos ver. Enfim, a começar por mim, que sou o responsável, juntamente com os jogadores podíamos e devíamos ter feito mais, apesar de ficar evidente que tivemos imensas oportunidades de golo e que podíamos ter feito [golo].”

sete pontos do líder

“[O campeonato] não está perdido. Há muitas jornadas pela frente, há muitos pontos. Há pormenores que temos de mudar, se queremos ser competitivos até ao fim. Queremos defender o escudo de campeão nacional. Volto a dizer: não estávamos em grande recuperação, como agora não está nada perdido. Estamos na luta.”

A uma vitória de superar o recorde de Pedroto (225 vitórias)

“Não penso em recordes pessoais. O meu objetivo é fazer o melhor, ganhar o jogo, para ser mais uma etapa importante para nos permitir continuar no segundo lugar e olhar para a frente de uma forma positiva, sabendo que há muitos jogos em disputa. Devíamos ter ganhado o jogo.”