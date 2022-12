Sérgio Conceição: “Jogo muito acima da média. Estou contente com os jogadores”

O jogo, os adeptos e o presidente

“Uma entrada à imagem daquilo que fizemos em outros jogos. A continuidade que demos depois é que não foi a mesma. Fizemos um jogo muito acima da média, não digo completo porque isso não existe. Cometemos um ou outro erro mas estivemos bem perante uma equipa que tem feito um bom campeonato e só tinha perdido contra o Benfica fora. Estou contente com os jogadores. Deixe-me agradecer aos adeptos, muito ligados com a equipa do início ao fim. A vitória vai para eles e para o líder do clube, que conseguiu nestas décadas dar um contributo fundamente para o que o clube seja uma referência não só em Portugal como no Mundo. Os meus parabéns ao presidente”





Veron titular em vez de Pepê

“São decisões minhas, mas o Pepê esteve dois dias sem treinar-se, com gripe em casa. Outros trabalharam e trabalharam bem. Teve a ver com isso mas também com o que eu queria dar na frente à equipa, com pressão sob o adversário”

Iguala Pedroto

“É insignificante para mim. Se esta vitória coincidir com o título nacional no final da época, aí já posso ficar um bocadinho satisfeito. Neste momento estamos a comparar as vitórias, perante um monstro que era o senhor Pedroto, num dia que nem sequer deve ser comparado com o aniversário do nosso presidente, que merece todo o protagonismo hoje por tudo o que fez nos últimos 40 anos”

Desejos para 2023





“Os meus desejos são ganhar todos os jogos. Mas o que acho mais importante do que o lado profissional é que toda a gente possa ter saúde, paz”