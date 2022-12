Ausência de Evanilson abre as portas a um miúdo no ataque do FC Porto

Uma oportunidade de ouro para um jogador de quem o FC Porto muito espera: Gabriel Veron, o brasileiro de 20 anos, será o substituto do lesionado Evanilson na frente de ataque dos dragões para o jogo com o Arouca. Uma surpresa, já que Toni Martinez parecia a opção mais lógica para o lugar.

A má exibição do espanhol frente ao Gil Vicente poderá justificar o porquê do avançado começar o encontro no banco.

De resto, o regresso do FC Porto aos compromissos da I Liga significa também Diogo Costa de novo na baliza.

O onze do FC Porto: Diogo Costa; João Mário, Fábio Cardoso, Marcano, Wendell; Grujic, Uribe, Otávio, Galeno, Veron e Taremi

O onze do Arouca: Arruabarrena; Milovanov, Basso, Opoku, Quaresma; Soro, Sylla, David Simão; Alan Ruiz, Bukia e Dabbagah

Acompanhe o FC Porto - Arouca aqui, a partir das 21h15.