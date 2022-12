Sérgio Conceição: “Mercado? A minha experiência é que se temos de inserir aqui alguém nesta altura tem de ser alguém que não deixe dúvidas”

Arouca

“É uma equipa que está num bom momento. Vem de cinco vitórias seguidas fora. É uma equipa que tem bons jogadores e que em todos momentos do jogo sabem como jogar em equipa. Estão bem treinados no sentido de saber o que fazer sem bola, com bola são pragmáticos, ligam bem, tem jogadores rápidos na frente. Temos de estar atentos, olhar para o que somos como equipa e para o objetivo que é ir atrás do 1.º lugar”

Trabalho de Armando Evangelista parecido com o de Conceição?

“O Armando tem feito um trabalho muito interessante, a crescer como treinador. Eu também. Cada dia que passa vamos ficando mais fortes. São contextos diferentes e não é fácil treinar estas equipas e eu treinei-as também, mesmo pela região em que está inserido o Arouca não é muito convidativo para os jogadores e por isso a estrutura tem feito um trabalho interessante. Está a conseguir fazer um grande trabalho e neste momento tem uma equipa sólida e que eu gosto bastante. Daí as dificuldades para amanhã. Eu tenho a vida mais facilitada por representar um clube como o FC Porto”

Metas para início de 2023

“As metas que traçamos são metas com uma visão muito curta que é pensar no próximo jogo que, como vocês sabem, é amanhã”

Mercado

“Estou satisfeito com os jogadores. Mas não comento, já me manifestei muitas vezes sobre o mercado desta altura e aquilo que representa para as equipas, nomeadamente as que não têm o poderio dos tubarões. A minha experiência no FC Porto é que se temos de inserir aqui alguém tem de ser alguém que não deixe dúvidas. A não ser uma lesão e uma necessidade urgente para um lugar que nós pensamos que tem de ser reforçado… senão não vale a pena. Já tivemos experiências que não correram tão bem”

É estímulo ver quebra do Benfica?

“Não. Não estamos à procura de estímulos nos adversários, mas aqui dentro, focando-nos nos jogadores e na equipa. Faltam muitos pontos para disputar, mas sabemos que a nossa margem de erro é menor em relação ao nosso rival e nós temos de correr atrás desse prejuízo. Temos de trabalhar muito focados aqui”

Como geriu tempo de paragem?

“Essa análise vamos fazê-la no final da época, penso que é mais justo. Não foi paragem porque tivemos Taça da Liga, mas fomos trabalhando outros aspectos. O negativo é voltar um ou outro jogador lesionado, um ou outro que volta com percentagem de massa gorda um bocadinho acima daquilo que eu permito. Isso é o negativo. Temos de recuperar esses jogadores e metê-los na forma que queremos e exigimos. Mas também tem coisas positivas. Mas a análise no final da época é mais correta”

Cláudio Ramos/Diogo Costa é dor de cabeça saudável?

“O Diogo é um jogador titular da seleção, que fez o que fez no campeonato e Champions, amanhã naturalmente vai voltar”

Quase a apanhar Pedroto

“Se eu imaginasse em 2017 que ia chegar a determinados números se calhar não chegaria lá porque estaria demasiado focado em objetivos a longo prazo e se calhar não faria o que tinha de fazer diariamente e no momento. O foco principal é o trabalho diário para depois no final conseguirmos títulos. É a minha referência e é uma referência no país, porque é um visionário, que estava à frente dos outros, obviamente que fico contente mas isso não é o meu principal objetivo. Os adeptos querem é ganhar ao Arouca e o título no final da época. A vitória coincide com o recorde de vitórias no clube mas mais importante é somar três pontos frente a uma equipa difícil e que esses três pontos ajudem ao título”