Taça da Liga: mundialistas no onze de um FC Porto em busca da final four

Sérgio Conceição chama Otávio, Taremi e Grujic para o onze do FC Porto para o encontro frente ao Gil Vicente, que vale um bilhete para a final four da Taça da Liga. Se o sérvio já tinha sido titular com o Vizela, agora são os internacionais português e iraniano a seguir para a equipa.

Na baliza, Cláudio Ramos continua a ser opção.

O onze do FC Porto: Cláudio Ramos; João Mário, Fábio Cardoso, I. Marcano, Wendell; Grujic, Uribe, Otávio, Galeno; Taremi e Toni Martinez

O onze do Gil Vicente: Kritciuk; Danilo, Lucas, Tomás Araújo, Adrian Marín; Aburjania, Vítor Carvalho, Boselli, Fujimoto, Ali Alipour; Fran Navarro