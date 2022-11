Vítor Bruno: “Os primeiros 10 minutos são deliciosos, a equipa podia ter marcado três ou quatro golos, não era escândalo nenhum”

Vitória no Bessa

“Foi preciso competir. Um adversário com um registo caseiro assinalável, apenas uma derrota com o líder do campeonato, para muitos uma das melhores equipas da Europa, o que diz muito do Boavista. Sabíamos que íamos encontrar um adversário muito estacionado lá atrás mas a tentar colocar as garras de fora. A equipa foi séria. O Boavista estrangulou-nos um pouquinho jogo interior e nós percebemos que tínhamos de ir mais para o espaço e profundidade e os primeiros 10 minutos são deliciosos, a equipa tem uma entrada brutal em campo e podia ter marcado três ou quatro golos, não era escândalo nenhum. A equipa faz o golo, vai para o intervalo a ganhar. Na fase inicial da 2.ª parte, o Boavista fica um pouco por cima, depois fazemos o 2.º golo na bola parada e temos a felicidade na bola no poste do Boavista que poderia ter aberto o jogo mas a parte final é uma demonstração da nossa força. Concluímos o jogo de uma forma muito adulta e madura. E ganhámos bem”

Mérito

“Não me recordo de nenhuma oportunidade de golo do adversário e esse foi o nosso principal mérito. Os jogadores foram muito sérios, inundaram o campo de suor. E quando assim é, associando ao talento e à capacidade de trabalhar, a equipa está mais preparada para ganhar”

Pepe

“É um grande profissional, trabalhou muito nestas semanas. Obviamente que era um sonho para ele estar em mais um Mundial, é um jogador muito experimentado, um pilar do nosso balneário. Entendemos que era um prémio mais do que merecido. E aproveito já agora para desejar boa sorte a todos os que vão competir no Campeonato do Mundo, que é uma competição única, os jogadores têm vivências únicas, que trazem no bolso para contar mais tarde. Que regressem sobretudo sem lesões e que venham bem”

Trabalho na pausa

“A paragem é o que é. Após esta pausa de alguns dias que os jogadores vão ter, vamos iniciar uma nova competição, que queremos muito vencer, o clube nunca a venceu. Teremos de ser muito sérios. Os jogadores sabem, já falámos nisso no balneário, queremos dar uma resposta muito forte, mas mais importante agora nestes dias que os jogadores vão ter é encher a barra novamente. É uma competição que queremos muito, muito entregar ao museu do nosso clube”