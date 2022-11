FC Porto denuncia “ambiente mediático hostil” em relação a Sérgio Conceição protagonizado “por largos setores da imprensa de Lisboa”

A expulsão de Sérgio Conceição no jogo da Taça de Portugal frente ao Mafra suscitou críticas do FC Porto, tanto nas redes sociais do clube como na newsletter diária. E, durante a tarde desta quarta-feira, com um comunicado publicado no site em nome da administração da SAD em defesa do treinador dos dragões.

“A administração da FC Porto - Futebol, SAD está solidária com o treinador Sérgio Conceição que voltou a ser alvo de uma expulsão exagerada”, pode ler-se na comunicação, em que o atual campeão nacional em título denuncia o que diz ser “um ambiente mediático hostil em relação ao FC Porto e a Sérgio Conceição”, lamentando as sucessivas “avaliações do comportamento” do treinador que, afirmam, “seguem critérios diferentes dos que são aplicados a outros agentes do futebol”.

O FC Porto aponta o dedo aos “ataques constantes a Sérgio Conceição, protagonizados sobretudo por comentadores e por largos setores da imprensa estabelecida em Lisboa”, dizendo que se tornou “fácil expulsar” o treinador da equipa.



“A bem da credibilidade do futebol português, sem reclamar qualquer tratamento de favor, a FC Porto - Futebol, SAD espera que seja reposta a equidade na avaliação dos comportamentos de todos os agentes desportivos”, pode ler-se ainda no comunicado.

Helder Malheiro pondera avançar com queixa

Logo a seguir ao encontro, o FC Porto usou a sua página de Twitter para se queixar de “perseguição”. Na Dragões Diário, Hélder Malheiro, o árbitro da partida, é diretamente visado: “Não viu uma falta que constituiu um atentado à integridade física de Grujic - nada de novo quando arbitra jogos do FC Porto”.

Face a estas críticas, a Antena 1 avançou esta quarta-feira que o juiz da Associação de Futebol de Lisboa estará a ponderar apresentar queixa contra o FC Porto e o seu treinador ao Conselho de Disciplina da FPF. Uma queixa que deverá ser seguida pela APAF - Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol e pelo Conselho de Arbitragem da FPF.