Sérgio Conceição: “Pepe está próximo de regressar mas ainda é curto para o Mafra”

Taça de Portugal

“Espero um jogo de Taça, mas que não aconteça Taça, porque se olharmos para a eliminatória anterior houve oito equipas da I Liga a cair. É o segundo título mais importante para nós a seguir ao campeonato, que é o nosso objetivo. Temos que estar no nosso melhor frente a uma equipa competente, com um treinador que tem feito um trabalho interessante, com resultados positivos. Olhar para o Mafra com respeito e fazer o mesmo trabalho de preparação que fazemos sempre”

Inter na Champions

“Temos algum tempo até defrontar o Inter, temos muito tempo para pensar nisso. Não estou a fugir a nada, é mesmo porque o nosso foco está no jogo de amanhã com o Mafra e numa eliminatória da Taça que é importante para nós”

Gestão e lesionados

“Jogámos no sábado e hoje estamos preparados para viajar depois do treino. O dia após o jogo é trabalho de recuperação. Esse curto espaço de tempo que temos é para nos focarmos. Vão entrar os que estiverem em melhor forma física e emocional. Posso dizer que o Cláudio Ramos vai jogar, é o único que posso adiantar. Todos os disponíveis, incluindo Zaidu e Veron. Pepe está próximo de regressar mas ainda é curto para amanhã. Vai connosco mas é difícil para amanhã”

Vai receber presentes no Natal?

“Se acredito no Pai Natal? Acredito no Pai Natal porque o meu filho Zezinho está a ver. Tenho vontade de dizer que não acredito no Pai Natal, mas como o mercado está ali sempre à porta tenho esperança de encontrar um velhinho de barbas com um saco. Não respondo a questões de mercado. Não posso nem vou responder”

Pepê

“Inicia muitas situações de ataque e até de golo quando joga atrás. Tem muita qualidade além da capacidade técnica e velocidade que tem, é extremamente inteligente e que, dentro do que é a formação, não era de esperar de um brasileiro, que não é tão habituado a rigor a nível tático. No Paços achei que era melhor na frente pela capacidade de improviso”

Equipa joga melhor sobre pressão

“Quero que esse fio da navalha aconteça em todos os jogos, se esse fio é sinónimo de estar alerta e vivo no jogo, onde foco e concentração estejam presentes, sim. Essa é a minha luta diária, gostaria de encontrar forma de os meter sempre no fio da navalha, mas todos os dias e em todos os jogos, que refletem o que é o nosso dia a dia”