Sérgio Conceição: “Estar na frente é uma pressão bem mais feliz. Temos de ir atrás do prejuízo, que não é pouco, são oito pontos”

Paços a fazer uma má época

"A classificação não nos diz muito. É um jogo contra um clube que tem feito épocas atrás de épocas sempre na I Liga e é uma equipa com qualidade. Não está a atravessar um bom momento, daí a troca de equipa técnica, e a partir daí começam as nossas dificuldades de preparação. Olhámos para os dois jogos com o José Mota, mas não podemos adivinhar se virão ao Dragão dentro do que fizeram nesses dois jogos. Há qualidade individual e o José Mota anda há muitos anos nisto e quer o máximo dos jogadores, quanto a foco e agressividade. Espera-nos um adversário difícil"

Diferenças entre ser líder ou perseguir

“A pressão é sempre a mesma, porque aqui somos obrigados a ganhar e apresentar resultados. Mas estar na frente é uma pressão bem mais feliz. Temos de ir atrás do prejuízo, que não é pouco, são oito pontos. Mas sabemos que o campeonato é longo”

Tem garantias de que não haverá saídas em janeiro?

“O mercado fica à porta do Olival, como digo sempre. Quanto às renovações, não faço parte da administração. Fico contente por ver que o trabalho dos jogadores, juntamente com a equipa técnica, é reconhecido. Mas sou treinador, não sou dirigente”

Paragem pode beneficiar quem está atrás na I Liga

“Ninguém está certo de nada. Não sabemos como nem quando regressarão os jogadores que vão para o Mundial. Claro que já pensámos no nosso plano de trabalho e na comunicação com os atletas, mas não podemos adivinhar se é benéfico ou prejudicial. Dependerá de muitos factores. A seu tempo se verá quem irá beneficiar com a paragem”

Irregularidade na I Liga contrasta com a Champions

“Não é só um problema do FC Porto, vê-se por toda a Europa. Há vários factores. Nós, treinadores e equipa técnica, temos de dar a volta à situação. Temos um grupo de jogadores inteligente, que está em permanente evolução. Falo convosco da mesma forma como falo no balneário. Há o compromisso de, no campeonato, fazermos melhor do que no passado recente”

Evolução de Pepê

“Sinceramente, é dos jogadores que apanhei com mais qualidade. É muito inteligente na forma como, rapidamente, percebe a posição que está a ocupar, não precisa de muitos treinos. Do meio-campo para a frente, já ocupou quase todas as posições e atrás também o consegue fazer. É um jogador disponível para a equipa”

Pressão de ter de perseguir Benfica

“A pressão é pressão, é uma maravilha. Todos os jogos são finais para nós se queremos ir à procura de defender o que conseguimos no ano passado. Está mais difícil? Está mais difícil, mas também esteve difícil noutros anos. O Benfica vai na frente e precisa de um ciclo menos bom. Mas se estivéssemos na frente também teríamos pressão para guardar o nosso lugar”

Condição física de Pepe

“O Pepe ainda não está apto. O Pepe, o Veron e o Zaidu ainda não estão prontos para o jogo”

Com Mundial a aproximar-se, jogadores poderão ter receio de meter o pé?

“Os jogadores sabem que o pensamento tem de ser, única e exclusivamente, o FC Porto. De seleções e outras situações ainda não falámos. A seu tempo falaremos com os jogadores que serão chamados, há um plano a cumprir”