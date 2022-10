Vítor Bruno: “Os jogadores caíram no lugar comum de tentar gerir um jogo que não estava resolvido”

Exibição menos conseguida apesar do golo cedo

“Entrámos bem, fizemos o golo a abrir. Temos ali quatro ou cinco momentos em que podemos fazer o segundo golo e não fizemos. O Santa Clara ameaça no final da primeira parte com duas ou três chegadas. Na segunda parte tentámos injectar novamente nos jogadores a vontade de ir à procura do segundo golo. Caímos no erro de nos sentarmos em cima do golo que tínhamos marcado. Temos uma ou duas chegadas à baliza, mas não com grande contundência. O empate vem num lance de bola parada”

Dificuldades depois da Champions

“Tentámos ao máximo carregar na barra de energia dos jogadores. Jogámos 60 e poucas horas depois da Liga dos Campeões. Conseguimos chegar aos oitavos-de-final, mas hoje o desafio era saltar degraus não no sucesso, mas na humildade. Os jogadores caíram no lugar comum de tentar gerir um jogo que não estava resolvido. O Santa Clara acabou por empatar com mérito”

Murro no estômago?

“Temos de aprender com os erros. Já tínhamos passado por isto quando vencemos o Sporting e depois em Vila do Conde foi o que foi. Não queríamos cair no erro de chegar aqui e pensar que era um jogo ganho. Temos de perceber que do outro lado estão 11 jogadores que vão fazer tudo para somar pontos. Quando não estamos no máximo da nossa capacidades… O todo não foi maior que a soma das partes. Nem todas as partes estiveram ao nível que prendíamos”

Muitos pontos perdidos

“Começar a olhar para a distância do lugar na frente seria um erro capital. Temos de olhar para nós. Já estivemos a sete pontos de distância e fomos campeões, já tivemos sete pontos à frente e não fomos”