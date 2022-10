Um regresso à titularidade para voltar às vitórias na Liga (os onzes de Santa Clara e FC Porto)

O cartão vermelho visto, contra o Benfica, por Stephen Eustáquio forçaria sempre Sérgio Conceição a ter de mexer no onze do FC Porto face à equipa que derrotou, na Liga dos Campeões, o Brugge. Assim, é Bruno Costa, que não é titular para a I Liga desde 30 de setembro, contra o Sporting de Braga, o homem que substitui o canadiano no meio-campo. O resto da equipa não sofre qualquer mudança.

Onze do Santa Clara: Gabriel Batista; Sagna, Boateng, Tassano, MT; Bobsin, Adriano; Ricardinho, Bruno Almeida, Gabriel Silva; Tagawa.

Onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu; Uribe, Bruno Costa, Otávio, Galeno; Taremi, Evanilson.

