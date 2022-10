Sérgio Conceição: “Passámos quatro vezes aos oitavos em seis anos. Noutros lados, se calhar, era motivo de festa diária ao longo do ano”

Principais qualidades do Santa Clara

“É uma deslocação tradicionalmente difícil. Não têm feito um campeonato de acordo com a qualidade da equipa, porque tem jogadores muito interessantes”

Imagem mostrada contra o Brugge

“Temos de ter o mesmo espírito que tivemos no último jogo. Se formos competitivos as coisas ficarão muito mais fáceis de alcançar. A vitória é importante nesta longa caminhada. Não podemos esquecer que no último jogo não conseguimos os três pontos e aumentámos o fosso para o primeiro lugar”

Festejos no avião depois de passagem na Champions

“Eu não festejo vitórias, é verdade, mas festejei um objetivo: passagem aos oitavos-de-final da Liga dos Campeões. O grupo está consciente de que nós ganhámos em Leverkusen e não fizemos festa nenhuma, fazemos festa quando alcançamos um objetivo. A pressão e a obrigatoriedade de dignificar a história do clube estão sempre presentes, independentemente de já estarmos apurados"

Momento de Diogo Costa

“Adoro pessoas simples e jogar de forma simples. Acho que ser simples é ser nobre. Dizer que o “Diogo está lá para isso” faz parte, porque está. Sou, se calhar, mais efusivo num momento mais difícil que o Diogo possa ter. Fala-se muito, isto, obviamente, não passa ao lado do jogador, porque há muito ruído. O Diogo faz o seu trabalho e está a fazê-lo bem, mas não mais do que isso. Eu fico sempre desconfiado destes momentos e destes elogios. Nós — estrutura e clube — devemos ter alguma calma, porque num momento estamos no poleiro e caímos. E quando caímos o tombo pode ser grande"

Condição física de Pepe

“O Mundial… Não sou selecionador nem faço parte da Federação. O Pepe está a recuperar para dar o seu contributo à equipa o mais rapidamente possível. É uma lesão chata na recuperação, eu também a tive enquanto jogador. Vamos avaliando diariamente a evolução. Não sei até que ponto ele nas próximas semanas pode estar disponível. Não sei precisar o tempo, não adivinho"

Importância de Otávio

“Está comigo desde os 20 anos. A evolução dele foi muito positiva. É um jogador muito experiente e maduro, sabe tudo do jogo. É importante para os colegas e para o balneário. Eu conheci o Otávio em Guimarães, quando treinava o Vitória, e o Otávio hoje é completamente diferente"

Boa Champions de Portugal face à má Champions de Espaha

“É uma questão muito interessante. Acho que é a qualidade das equipas técnicas e dos jogadores. É um conjunto de situações. Falando do FC Porto, passámos quatro vezes aos oitavos em seis anos. Noutros lados, se calhar, era motivo de festa diária ao longo do ano. Honramos a história do nosso clube, que está habituado a estar na melhor prova de clubes do mundo"

Erro de David Carmo na Bélgica

“Eu desculpo tudo, mas tenho mais alguma dificuldade em desculpar situações do género. Mas temos um grupo de homens fantástico, muito unido e sério. Um grupo que percebe a evolução de um jovem jogador, independentemente do que o David fez, em qualquer lado, não ser aceitável. Sei que as minhas palavras levam a que se possa encobrir uma vitória fantástica, levando a que se fale mais das minha palavras sobre o David Carmo do que uma vitória fabulosa contra o Brugge. Com o David, as coisas são o que são. Se me perguntar se estou completamente tranquilo e sem azia em relação a isso, é mentira. Continuo com dificuldade em aceitar um erro do género. Sou o que sou. Acho que a maior qualidade de um treinador é ser genuíno. É isto. Não tenho de dizer que está tudo bem e depois dizer outra coisa. Assumo a responsabilidade do que disse em função de uma ação em que um jogador teve uma ação negativa que poderia ter colocado todo o trabalho da equipa em causa. É isto"