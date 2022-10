Diogo Costa: “Nunca pensei que fosse defender outro penálti. Certamente também é muito psicológico da parte deles”

O jogo

“Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte. Acho que, apesar de ter defendido dois penáltis, a equipa esteve muito bem, entrámos muito bem no jogo. Fomos à procura do que queríamos que era ganhar. Jogamos de forma muito unida e foi o que fizemos. Ajudamo-nos uns aos outros, demos a cara uns pelos outros e correu muito bem”

99 nas costas como Baía

“O meu objetivo é fazer melhor que ele, estou a trabalhar para isso todos os dias. É isso que quero, mais motivação para embalar o sucesso que estou a ter e saber que os momentos maus também vão chegar porque não está sempre tudo bem, nem tudo mal. O que prometo a mim mesmo é trabalhar todos os dias para que o erro nunca apareça”

Os penáltis

“Sinceramente até pensei que tinha passado a linha de golo, mas não, foi uma falta do David. Nunca pensei que fosse defender outro, concentrei-me em mim e também no que o adversário ia fazer. É aproveitar esta fase, certamente que eles vêem o que eu faço, o que a equipa faz e certamente também é muito psicológico da parte deles. A mim o que me interessa é trabalhar todos os dias para vir o melhor possível”