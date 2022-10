Sérgio Conceição: “Suspenso para o próximo jogo? Quero agradecer ao Standard e à Bélgica pela forma como me trataram durante quatro anos”

Mudou algo na percepção do Brugge?

“Não mudou, veio comprovar o que tinha dito na antevisão no Dragão. Disse que estávamos perante uma equipa que está habituada a ganhar, que está semanalmente a entrar para ganhar e isso é importante numa equipa. Foi uma equipa que me surpreendeu, naquilo que nós analisámos. Uma equipa interessante com bola e sem bola. Sem bola é uma equipa agressiva, que pressiona. Com bola, gosta de ter bola, tem uma dinâmica muito interessante. Gostei muito, sinceramente. A prova disso é que é uma equipa sem golos sofridos, consistente e que está apurada. A nós cabe-nos fazer um jogo diferente do Dragão [derrota por 4-0], porque acho que não foi só mérito do adversário, foi demérito nosso no jogo que fizemos. Estamos mais do que avisados”

Há cansaço?

“Se tivermos seis ou sete dias para recuperar é melhor, mas estamos habituados a este calendário, não vai ser por aí. Não vai ser desculpa, não só o cansaço físico como mental. Na melhor competição do mundo esse cansaço passa para segundo plano”

Que resposta espera?

“Gostei de algumas coisas do jogo, outras nem tanto. Dos meus jogadores gostei, da forma como abordaram o jogo, na superação na dificuldade. Houve muita coisa boa. E claramente houve coisas menos boas. Amanhã a história será diferente. Todos os jogos são importantes e decisivos nesta casa. É verdade que não temos um plantel com muita experiência na Liga dos Campeões, mas isso também não é desculpa. Não tem experiência, mas a qualidade e a responsabilidade de representar um clube histórico. Se a equipa estiver bem, não tenho dúvidas que vamos conseguir um resultado que é ganhar ou ganhar”

Rodrigo Conceição já está preparado para este ambiente?

“É uma questão estratégica do jogo. Se não estivesse preparado não tinha vindo connosco, tinha ficado a fazer mais uns treinos com a equipa B. Todos os jogadores convocados estão preparados para serem titulares. E estão com uma vontade enorme de ir lá para dentro”

Sérgio Conceição suspenso para o próximo jogo do campeonato

“Vou aproveitar para fazer uma declaraçãozinha, porque se amanhã eu fizer uma declaração dizem que só fiz porque ganhei ou não fiz porque estava com azia. Então vou fazê-la já. Vou agradecer à Bélgica, país que me acolheu de uma forma fantástica como jogador, onde fui bota de ouro. Iniciei aqui a minha carreira de treinador, onde me trataram sempre de maneira fantástica. Quero agradecer ao Standard Liége e à Bélgica pela forma como me tratou a mim e à minha família durante quatro anos. Muito obrigada e boa noite a todos”