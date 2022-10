Sérgio Conceição: “Fizemos um jogo competente e sério. Era nossa obrigação passar”

O jogo

“Houve muitas coisas positivas no jogo. Nem tudo foi perfeito, mas fizemos um jogo competente e sério. Os jogadores com menos tempo de competição deram uma boa resposta. A confiança conquista-se diariamente e nesse sentido tenho confiança em toda a gente. Os que iniciaram e os que entraram deram-me sinais muito positivos e estamos contentes com o trabalho diário. O jogo é uma consequência disso”

Tornar o jogo fácil

“Era nossa obrigação passar e agora vamos olhar para este jogo e dissecá-lo ao máximo, porque houve situações em que acho que não estivemos tão bem. Depois pensar-se-á nos próximos encontros difíceis”

Regresso à região

“Tenho um carinho muito grande por esta gente, tenho residência aqui há muito tempo e os meus filhos jogaram aqui. Há uma felicidade imensa antes e depois do jogo, mas durante queremos ganhar e estou feliz por voltar aqui e vencer o jogo”