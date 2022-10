Sérgio Conceição e o embate com o Anadia: “Não podemos deixar de ser a equipa que somos e arriscar que aconteça Taça”

Anadia

“É um jogo de Taça e nós temos de estar atentos, perceber que é preciso fazer a análise ao adversário como se fosse um adversário de Liga dos Campeões. Com essa humildade dos jogadores e equipa técnica as coisas poderão ser mais fáceis, dentro de um jogo onde vamos encontrar dificuldades diferentes, mas vamos ter dificuldades. Hoje em dia existe na Liga 3 e II Liga jogadores e equipas com qualidade. Não podemos deixar de ser a equipa que somos e arriscar que aconteça Taça”

Revolução na equipa?

“Acho que vai jogar a equipa que me dá mais garantias e não tem que ver com a utilização ou não deles, muito sinceramente. São eles que vão buscar os minutos, eu não dou minutos a ninguém. Eles têm de trabalhar. Não vou esconder que possa haver uma ou outra mudança mas é pelo trabalho deles”

Pepe

“Vai estar mais umas semanas fora”

Galeno

“Não o vejo como uma arma secreta. Vejo-o como um jogador disponível para jogar um minuto ou noventa, depende do que eu decida e do jogo. O Galeno pode jogar no onze como pode entrar. Pelas suas características pode parecer essa arma secreta, pode saltar à vista essa sensação, mas a mim não. Tem feito um percurso excelente e tem evoluído. Tem trabalhado de uma forma muito boa”

Jogar perto de casa é especial

“É especial antes e depois, durante o jogo não é nada de especial: vou querer ganhar o jogo, passar a eliminatória. É uma região que me diz muito, fez parte do percurso da minha família, dos meus filhos. Tenho muito carinho por toda a aquela zona. Mas durante o jogo não. É uma equipa interessante o Anadia, quer jogar futebol. Extremamente agressiva, com um médio mais posicional, outro um bocadinho mais de ligação. Treinada pelo Rui Borges que anda há muito tempo nisto apesar de ser jovem. Estamos preparados para o embate com muito respeito pelo adversário”

Manafa

“Já fez alguns jogos e agora é o momento de perceber quando pode competir na primeira equipa. Olhamos para a equipa principal e a equipa B como um todo, estou sempre em comunicação com o Folha”