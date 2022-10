Zaidu e Galeno contra o Leverkusen: o 11 do FC Porto

Leverkusen

Hradecky, Hincapie, Tah, Bakker, Kossounou, Demirbay, Aránguiz, Adli, Hudson-Odoi, Diaby, Patrik Schick

FC Porto

Diogo Costa, João Mário, Fábio Cardoso, David Carmo, Zaidu, Uribe, Eustáquio, Otávio, Pepê, Galeno, Taremi

Os campeões nacionais, que venceram no Dragão os alemães por 2-0, tentam agora repetir o feito para segurar o segundo lugar do Grupo B. Com apenas três pontos, por esta altura, estão FC Porto, Atlético Madrid e Bayer Leverkusen. O Club Brugge, que esta tarde joga em Madrid, tem nove pontos em três jornadas.