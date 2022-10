Sérgio Conceição: “Acho que estávamos demasiado recuados na 1.ª parte, daí que a entrada do Evanilson tenha sido importante”

Bayer Leverkusen

“Um jogo dificil. Jogo de Liga dos Campeoes contra uma equipa de um campeonato extremamente competitivo. Joga com uma intensidade grande, com uma velocidade também grande. E cabia-nos a nós definir a melhor estratégia para ganhar este jogo. Houve coisas bem feitas, os jogadores estão de parabéns. Houve coisas que não correram tão bem como tínhamos planeado. No geral, ganhar 3-0 na Alemanha – julgo que não o fazíamos desde 2006 – perante um adversario forte como este Leverkusen deixa-nos orgulhosos. Aos jogadores pelo espírito que tiveram, pelo foco e concentração no jogo… Cada um ter a responsabilidade pelas tarefas definidas individualmente. Coletivamente éramos uma equipa forte se cada um fizesse o seu trabalho. Foi isso que aconteceu. Obviamente que queremos a perfeição, mas a perfeição não existe, andamos sempre à procura dela, mas houve muitas coisas decisivas no jogo que foram trabalhadas no Olival e isso deixa-me muito orgulhoso.”

Bola de Diogo Costa no Galeno

“Foi preparado. Foi preparada essa saída mais longa, aconteceu com o Diogo e o Galeno a explorarem muito bem as costas da linha defensiva. Foi preparada também a saída curta e, se tivéssemos tido mais discernimento, podíamos encontrar ali algumas vezes o nosso médio. O Patrick Schick baixava e pegava num dos médios, colocávamos um outro médio para ter esse homem livre e podíamos ter ligado e não o fizemos. Esse foi um dos pormenores que não correu tão bem. Essa saída [longa para Galeno] foi trabalhada.”

Segunda parte diferente

“Falei nisso, por exemplo, da saída de bola [curta]. Por vezes, acho que estávamos demasiado baixos [recuados] na primeira parte, daí que a entrada do Evanilson tenha sido importante. As soluções de saída para o ataque não estavam a resultar, devido à pressão do adversário, mas também devido a alguma falta de capacidade nossa. Acho que aconteceu pelo comportamento da [nossa] linha defensiva, por querer matar aquele espaço onde o Leverkusen é forte, que é o espaço nas costas. Podíamos estar mais subidos na primeira parte como tivemos na segunda. Às vezes temos de sofrer pelo que é a qualidade do adversário, mas houve momentos que poderíamos ter feito melhor na primeira parte.”

Depender de si

“Ainda não conseguimos o mais importante, que é a passagem. Esse é o desafio que os jogadores têm, com este espírito que demostrámos hoje, com o foco, concentração e determinação, somos uma equipa forte. Quando baixamos determinadas características que a equipa tem como base, somos uma equipa banal. De realçar que já são 33 jovens que se estreiam na Liga dos Campeões, o que me deixa orgulhoso. Faz com que adquiram uma maturidade precoce, nao é fácil. É de louvar essa juventude toda, darmos cartas e sermos competitivos na Europa, é o peso e história do nosso clube.”