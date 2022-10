Sérgio Conceição: “Só temos três jogadores acima dos 16 jogos na Champions, mas temos irreverência e vontade de demonstrar qualidade”

Entrada de Xabi Alonso pode potenciar Bayer?

“Não acredito que em três dias se mudem grandes coisas. Há algumas nuances no jogo e nós analisámos a partida contra o Schalke e notámos algumas situações diferentes, mas é mais na vertente emocional. Penso que o momento de euforia, associado à qualidade que sempre disse que eles tinham, porque conheço a qualidade deste campeonato, torna o jogo muito difícil para nós.”

Equipa pouco experiente na Champions

“O Eustáquio só tem três jogos na Champions, muitos deles têm pouco mais. Só temos três jogadores acima dos 16 jogos na Champions, mas temos irreverência e vontade de demonstrar qualidade nesta competição. Temos miúdos que vieram da equipa B, outros que vieram de equipas não tão mediáticas como o FC Porto. Vamos lutar até à exaustão para, mais uma vez, respeitar a história do FC Porto"

Bayer com treinador diferente

“Os jogadores são os mesmos. Há uma ou outra nuance com e sem bola. Conhecemos o poderio dos centrais com bola, médios muito consistentes na frente dos centrais, homens na frente que atacam a profundidade de forma fantástica. O Schick com um comportamento diferente neste último jogo em relação ao que fez no jogo do Dragão. Mas o mais importante é olharmos para nós"

Pouca margem de erro

“É um grupo em que qualquer uma das equipas pode passar. Nós estamos na luta com a boa vitória que tivemos no Dragão. Acredito que todos os jogos são equilibrados e que, sinceramente, é importante não perder. Mas viemos à procura da vitória, que é importante em termos desportivos e financeiros"

Importância da vitória

“São jogos muito equilibrados e competitivos, em que os pormenores podem fazer a diferença. Estamos muito confiantes no que vamos fazer e na vitória que queremos alcançar"

Baixa de Pepe por lesão

“Obviamente que queria contar com toda a gente e o único que está fora, além dos que não foram inscritos, é o Pepe, o que nos deixa mais fragilizados, porque é um jogador muito importante no campo e no balneário. Mas não estará o Pepe, estarão 11 jogadores e mais cinco reforços que vão lá para dentro e querer alcançar esta importante vitória"

Sobre Eustáquio (já depois de terminadas as questões, por iniciativa de Conceição)

“O FC Porto jogou contra o Chaves. O Eustáquio não me conhecia e, no fim do jogo, veio ter comigo depois de ganharmos 5-0 e teve a lata de me dizer, com toda a convicção: ‘um dia vou ser treinado por si’. É isto que nos trazemos para aqui, esta capacidade de trabalho"