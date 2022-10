Sérgio Conceição: “Taremi e Evanílson tiveram o mais importante que lhes peço, que é uma atitude competitiva forte”

A análise ao jogo

“Foi um jogo competente da nossa equipa, sabíamos da importância e dificuldade destes jogos, continuamos a evoluir como equipa e os jogadores também, dentro daquilo que é a nossa dinâmica, estou contente por eles. São mais três pontos na nossa caminhada com o foco no principal objetivo, que é o campeonato.”

Taremi e a dupla de avançados

“Sim, está bem, faz o que lhe pedem, é voluntarioso e por vezes até demais, ao intervalo tivemos que corrigir uma ou outra situação. Voltando ao jogo, os primeiros 15 minutos não foram dentro do que esperávamos, a partir daí fomos criando situações e criámos várias durante a primeira e segunda parte, é verdade que o Portimonense criou-nos algumas situações de perigo na segunda parte, mas o resultado é justo. No trabalho dos avançados, Taremi e Evanílson, dentro do que lhes é pedido, tiveram o mais importante que lhes peço, que é uma atitude competitiva forte. Depois, os adversários vão tentando contrariar a nossa valia individual e coletivo e nós temos de ser inteligentes na forma como vemos e olhamos para o jogo.”

Portimonense só criou perigo no final da segunda parte

“Mas teve também algumas situações no último terço, +principalmente, na segunda parte. Foi um jogo, de certa forma, controlado contra um adversário que tem feito o seu melhor arranque de sempre na I Liga, com um treinador que conhece bem a casa e tem jogadores com qualidade individual. Podíamos ter matado o jogo, o 2-0 é um resultado que nos tem de deixar alertar para controlarmos o jogo e ganharmos os três pontos que são fundamentais na nossa caminhada. Houve coisas que fizemos bem e outras não tão bem, temos de dissecar ao máximo o que se passou aqui e depois é pensar na Champions, não se jogam dois jogos de cada vez.”