Porto-Leverkusen: João Mário é a única alteração no 11 de Conceição

FC PORTO

Diogo Costa, João Mário, Pepe, David Carmo, Wendell, Uribe, Eustáquio, Bruno Costa, Pepê, Taremi, Evanilson

BAYERN LEVERKUSEN

Hradecky, Hincapie, Tah, Andrich, Tapsoba, Hudson-Odoi, Diaby, Aránguiz, Hlozek, Frimpong, Patrik Schick

O encontro da terceira jornada do Grupo B joga-se a partir das 20 horas (Eleven Sports1), no Estádio do Dragão, no Porto. A equipa treinada por Sérgio Conceição ainda não tem qualquer ponto, depois de duas derrotas contra Atlético de Madrid e Club Brugge.