Sérgio Conceição: “Este jogo com o Braga até foi dos que corremos menos, mas corremos bem, corremos juntos”

Leverkusen

“Vamos entrar para fazer o nosso trabalho de acordo com as nossas características. Já ouvi falar aqui do nosso jogo com o [Club] Brugge, o último na Liga dos Campeões, realmente não fomos iguais a nós próprios. Houve muita coisa que não fizemos. [Defrontamos] um adversário que ainda no último jogo, com o Atlético Madrid, fez uma excelente partida. A classificação, neste momento, não espelha nada o valor [deles], é uma equipa fortíssima em todos os momentos do jogo, com testes semanais de alto nível. Para mim, a Liga Alemã é a melhor liga do mundo. Enfim, vai ser um jogo difícil e cabe-nos a nós, estrategicamente, entender o adversário que vamos ter pela frente. Os últimos resultados na Liga dos Campeões não nos podem precipitar naquilo que é a abordagem ao jogo, a inteligência emocional… Temos qualidade individual e coletiva para ganhar o jogo.”

Importância do jogo

“O nosso estado de espírito é vivermos finais aqui dentro. Cada treino é um desafio. Os jogadores também têm qualidade e desafiam-nos a nós, equipa técnica, a sermos melhores do que fomos ontem. A pressão de treinar um clube com esta grandeza é diária também. Obviamente que é um jogo importante, que temos de ganhar senão ficamos numa situação muito difícil, mas estamos habituados a este tipo de situações. Aliás, acho que é bom ter finais de três em três dias.”

Finalização na Liga dos Campeões

“Vi num artigo num jornal que, nas minhas últimas cinco épocas, este início foi o mais produtivo a nível ofensivo. São jogos. Tivemos um jogo em Madrid onde tivemos várias ocasiões, não falando deste jogo com o Brugge, que foi atípico, mas lembro-me que, antes do golo e depois do golo, tivemos uma ou outra situação para fazer golo. Não fomos eficazes. Sabemos que, quando defrontamos grandes equipas, temos meia oportunidade e temos de fazer um golo, no fundo é isto. Mas estamos conscientes disso, percebemos o que temos de melhorar e esta competição, a melhor competição de clubes do mundo, é nos pormenores. Vimos como perdemos em Madrid por pormenores, depois há outras coisas que nos ultrapassam, não são só os pormenores, são os pormaiores.”

O último jogo na Bundesliga

“O Bayern de Munique foi extremamente feliz nos golos que fez. Olho para este Leverkusen e veremos no final da época em que lugar vão ficar. É uma equipa que acabou em terceiro lugar no ano passado, com o segundo ou o terceiro melhor ataque. É uma equipa extremamente forte com jogadores que jogam ali há algum tempo. Nas últimas oito edições da Liga dos Campeões esteve presente em quatro.”

Taremi: acompanhamento especial?

“É um rapaz extremamente inteligente, percebe o que se vai falando e o que se está a passar à volta dele. Mas o mais importante para ele é o futebol e dar o seu melhor. Num momento não fácil para ele, fez um jogo fantástico contra o Braga, não marcando mas sendo um jogador importantíssimo e super inteligente em todos os momentos que o jogo exige. Ele sabe que a equipa técnica e companheiros, as pessoas no Olival… somos uma família e estamos atentos ao que se passa à nossa volta e vamos estando sempre próximos de quem necessita. O Taremi é um homem maduro e sabe o que quer da vida, mas estamos sempre prontos para ajudar, não sendo caso porque ele passa sempre muito bem por cima das dificuldades. Tem uma personalidade forte e interessante, maduro, é muito profissional e inteligente. Tem a opinião sobre a vida e futebol e foca-se nisso.”

Correr bem

"Temos muita qualidade e essa qualidade só vem para cima, em termos de resultados, se formos fieis ao que somos como equipa, senão qualquer equipa da nossa liga pode equilibrar o jogo e surpreender. Se formos fieis aos nossos princípios, e estamos a falar de características inegociáveis, e não é no grito ou correr… não. Este jogo com o Braga até foi dos jogos que corremos menos, mas corremos bem, corremos juntos. A equipa esteve sempre muito, muito organizada, compacta e coesa, na forma como atacava e defensiva, como reagia à perda e acaba-se por correr bem, e correu-se menos de distancia total do que o Braga, por exemplo. É isso que temos de olhar e focar.”



Rodrigo Conceição

“É mais um jovem que vem da equipa B, como outros. Se tiver o seu tempo na Liga dos Campeões será por mérito. A evolução tem sido interessante.”