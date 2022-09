Sérgio Conceição: “Estes jogadores são exatamente os mesmos que nas últimas semanas foram criticados”

Jogo

“Entrámos muitíssimo bem no jogo. Estes jogadores são exatamente os mesmos que nas últimas semanas foram criticados (em que não estivemos tão bem). Quando jogamos como equipa, percebemos a estratégia definida, em função do que são os nossos jogadores, a bravura e a qualidade que têm, as coisas ficam mais fáceis. Devo dizer que defrontámos um adversário fortíssimo, que estava imbatível na nossa Liga, com jogadores que jogam juntos há alguns anos e com muita qualidade. Falo a nível individual e coletivo. Isso só vem dar mais brilho à nossa exibição e vitória. É um jogo, são três pontos, continuamos com o nosso objetivo bem definido.”

Segunda parte

“Acho que temos de realçar o que é o trabalho do Sp. Braga, a qualidade que tem, e os golos podem acontecer, foi um autogolo [o golo do rival]. Aquilo que é bem demonstrativo do caráter que temos é a forma como fomos buscar, a partir daí, os golos que dessem a tranquilidade e tivemos variadíssimas oportunidades, mesmo antes da expulsão do Matheus.”

Dedicatória

“Um abraço grande para a minha equipa técnica, que merece, nós trabalhamos muito. É gente muito dedicada, somos muito unidos e muito focados, assim como os jogadores. Somos uma família incrível. Aproveito para dedicar esta vitória aos meninos que estão no IPO, principalmente à Joana, em representação de todos os meninos…”

Regresso de Otávio

“Esteve algum tempo parado, é uma lesão chata e com a qual temos de ter cuidado e precaução, a época é longa. Sabemos que os jogos são finais, mas temos de olhar para a saúde do jogador, isso está em primeiro lugar. Deu uma resposta positiva, nomeadamente nos últimos dois treinos, ontem e hoje. Então, decidi metê-lo no banco, até para perceber a resposta que ele dava, teve melhorias fantásticas.”