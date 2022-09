Sérgio Conceição: “Não me aborreço nada com o Atlético, aborreço-me é com outras equipas que querem elaborar sempre o jogo”

Atlético, pontes fortes

“Começar pelo treinador, pelos anos que está aqui, pelo que tem feito nesta casa. Há éne jogadores com sete anos ou mais de clube. Conhecem-se bem e isso é um ponto forte do nosso rival. Há essa forma de estar tão própria do Atlético, trabalhada pelo treinador que tem, as suas ideias, o seu carácter que tem mostrado ao longo destes anos. Queria começar por mandar um grande abraço ao Paulo Futre, que sei que foi convidado para vir ao jogo. É um homem fantástico, um ex-atleta de grandíssima qualidade, que fez história nos dois clubes. Telefonei-lhe quando estava menos bem, não me atendeu e aproveito para publicamente dar-lhe um abraço aqui”

O que vai fazer para que a história de 2021 não se repita

“O que vou fazer é desejar a melhor sorte do mundo à equipa de arbitragem, ao VAR, que é importante. Depois sermos fiéis ao que somos, nossa base, que faz parte dos nossos princípios como equipa: sermos intensos, agressivos no jogo, humildes, com espírito de trabalho e sofrimento”

David Carmo

“Psicologicamente se está preparado? Acho que quem psicologicamente não está preparado para jogar a maior competição de clubes do mundo não pode jogar futebol, não pode estar neste desporto tão bonito e tão belo. Não podemos é confundir entusiasmo com euforia. Eles estão todos preparados, estão entusiasmados, mas não pode passar para um estado de euforia que pode prejudicar a equipa”

Atlético é aborrecido?

“Eu acho que o Atlético é sempre um dos clubes favoritos a ganhar esta competição, pelo que tem demonstrado com este treinador, tem estado perto. É um clube liderado por um ex-jogador que foi meu companheiro e que se nota muito muito daquilo que ele é, que mostrava nos anos que pude partilhar com ele. Temos de olhar para o futebol e ver o que é o espectáculo. Se para chegar à baliza queremos uma dinâmica em posse muito mais elaborada com 50 passes ou só com dois. Eu sinceramente sou apologista que o importante é chegar lá, depois a forma… O Atlético não tem mudado muito ao longo dos anos, eu não me aborreço nada a ver o Atlético, aborreço-me é com outras equipas que querem elaborar sempre o jogo e por vezes nunca são capazes de mudar. Eu gosto das equipas assim, que vivam o jogo e que sintam que todos os momentos são importantes. E realistas, é assim o Atlético Madrid”

Grujic

“Está com dificuldades físicas, vamos ver até à hora do jogo, não está pronto para 90 minutos. Se não houver risco pode jogar alguns minutos”