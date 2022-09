Depois da derrota, Sérgio Conceição muda meia equipa para Barcelos

A derrota do FC Porto com o Rio Ave na última jornada fez várias vítimas. No total, Sérgio Conceição muda cinco jogadores, com a defesa a ter a maior revolução: entram David Carmo para o lugar de Marcano, Pepê baixa a defesa direito, onde estava João Mário, e Wendell joga na vez de Zaidu.

A meio-campo entram Eustáquio e Galeno, com o treinador a premiar também a boa exibição de Toni Martínez em Vila do Conde, dando-lhe a titularidade na vez de Evanilson.

O onze do Gil Vicente: Andrew; Hackman, Lucas, Rúben Fernandes, Adrian Marín; Vitor Carvalho, Aburjania; Boselli, Fujimoto, Bilel e Fran Navarro

O onze do FC Porto: Diogo Costa; Pepê, Pepe, David Carmo, Wendell; Uribe, Eustáquio, Otávio, Galeno; Taremi e Toni Martínez

O Gil Vicente - FC Porto começa a jogar-se às 20h30. E pode acompanhar o direto aqui.