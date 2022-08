Taremi vai mesmo jogar esta noite: os onzes para o Rio Ave-FC Porto

Rio Ave

Jonathan, Pantalon, Aderllan Santos, Miguel Nóbrega, Costinha, Guga, Amine, Pedro Amaral, Joca, Aziz, Fábio Ronaldo

FC Porto

Diogo Costa, João Mário, Pepe, Marcano, Zaidu, Uribe, Bruno Costa, Otávio, Pêpê, Evanilson, Taremi

O encontro arranca às 20h30 (Sport Tv1), em Vila do Conde, e pode devolver aos campeões nacionais a liderança isolada da liga (o Benfica tem menos um jogo), só com vitórias. Sérgio Conceição não pode contar com Grujic e Manafá. Do lado do Rio Ave, que conta com duas derrotas e um empate, Luís Freire está privado do lateral João Ferreira.