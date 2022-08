Pepe: “Não estivemos à altura do jogo, na primeira parte principalmente”

Jogo

“A primeira parte foi muito aquém do que somos. Desde o primeiro minuto nã conseguimos pressionar, não fomos os que normalmente somos, uma equipa pressionante, que nao deixa o adversario jogar. O Rio Ave entrou bem, saía muito bem a explorar o contra-ataque, tiveram a felicidade de fazer os três golos na primeira parte. A segunda parte foi totalmente diferente, a nossa atitude pressionante veio ao de cima. Poderíamos ter, no penálti do Mehdi [Taremi], um ponto de viragem para conseguir dar a volta a este resultado. Infelizmente não estivemos à altura do jogo, na primeira parte principalmente.”

Jogo II

“Há que trabalhar, fizemos um jogo menos conseguido em Vizela, fizemos um jogo bem conseguido contra o Sporting. Hoje não entrámos muito bem neste jogo, paga-se caro. Hoje em dia as equipas trabalham bem, têm muito conhecimento do que fazemos, há que continuar a trabalhar e levantar a cabeça. Temos de entrar com a atitude da segunda parte para não sermos surpreendidos”

Golos sofridos

“Não é normal sofrermos três golos da maneira que sofremos. Foi um trabalho coletivo que não foi bem conseguido, sabemos o que falhou, principalmente na primeira parte. Na segunda parte, sim, foi o que habituámos os adeptos com o nosso mister. Há que levantar a cabeça, trabalhar e tirar conclusões daquilo que não fomos, para no futuro não cometer esses mesmos erros.”

Timing

Uma derrota é sempre uma derrota, não importa se é no começo ou no final, é sempre uma derrota. Nós não estamos habituados a isto, dói perder. Todos nós trabalhamos para que isso não aconteça, hoje não fomos uma equipa pressionante, perdemos um pouco o que é a nossa identidade como equipa, quando é assim paga-se muito caro no futebol de hoje em dia. Nos próximos jogos temos de ser o que somos, uma equipa humilde e trabalhadora, que jamais baixa os braços. Há que levantar e ver o que não conseguimos fazer hoje.”