Sérgio Conceição e a eventual ausência de Taremi: “Temos vários jogadores que podem ocupar os três lugares da frente, incluindo o de n.º 10”

Rio Ave

“É uma equipa que subiu de divisão e reforçou-se com bons valores. Vem de um bom resultado num campo difícil com o Estoril. O comportamento que teve nestas primeiras jornadas poderá ser diferente frente ao FC Porto em termos de dinâmica. O Rio Ave tem na frente jogadores com qualidade, mas estamos preparados. É importante ver a equipa adversária no seu todo e olhar para os jogadores dentro do sistema que o treinador do Rio Ave tem jogado e o que pode ser diferente.”

Substituto de Taremi, caso esteja ausente

“Nós temos vários jogadores que podem ocupar os três lugares da frente, incluindo o de número 10, o jogador que joga no corredor central mais na frente, com os dois avançados a jogarem por fora. Temos várias soluções que foram trabalhadas durante a semana, enquanto o Mehdi não teve disponível, com nuances um bocadinho diferentes. Poderá jogar o Galeno, que é um jogador diferente, mais vertical. Poderá jogar o [André] Franco e o Pepê numa posição diferente. Poderá jogar o Danny [Namaso] por ali. Há várias soluções para o ataque.”

Sorteio da Champions

“Vamos defrontar as melhores equipas de diferentes países. O sorteio ditou equipas de Espanha [Atlético Madrid], Alemanha [Bayer Leverkusen] e Bélgica [Club Brugge]. Duas são de dois dos campeonatos mais fortes da Europa. São todas equipas de qualidade e cabe-nos pensar nisso depois do jogo em Barcelos. Agora o foco é o Rio Ave.”