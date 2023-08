O novo podcast da Tribuna Expresso arranca a 10 de agosto, dia seguinte à Supertaça de Portugal. Semanalmente, Tomás da Cunha e Rui Malheiro vão analisar e explicar os destaques e particularidades do futebol português, sempre também com um olho no que se for passado no estrangeiro.

Poderá ouvir e acompanhar o podcast ‘No Princípio Era a Bola’ no site do Expresso/Tribuna Expresso, ou em qualquer app de podcasts.