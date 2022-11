A regra que o Irão estreou no Mundial e os tempos de compensação engordados pela firmeza dos árbitros

A dúvida e a confusão erguidas pelo golo anulado logo aos 3’ do Catar-Equador, as seis substituições a que os iranianos tiveram direito e a decisão política da FIFA que quer ser apolítica são os temas abordados neste episódio do ‘A Culpa é do Árbitro’, com Duarte Gomes. Emissão conduzida pelo jornalista Diogo Pombo.

Duarte Gomes põe os pontos nos is em relação aos lances maiores da jornada. À conversa com os jornalistas da Tribuna, o ex-árbitro internacional e comentador da SIC Notícias aborda a atualidade desportiva, com o pragmatismo de sempre. Todas as 3.ªˢ feiras.