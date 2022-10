O conceito de “falta continuada”, o bloqueio “ilegal” no golo do Varzim ao Sporting e a 18.ª lei do futebol: o bom-senso

Neste episódio e após um fim de semana de Taça de Portugal, falamos da ausência do VAR nesta fase da prova por motivos logísticos, dos lugares onde começam e acabam as faltas e também do bloqueio ilegal na área (muito difícil de ver) que existiu no golo do Varzim que eliminou o Sporting.

Duarte Gomes põe os pontos nos is em relação aos lances maiores da jornada. À conversa com os jornalistas da Tribuna, o ex-árbitro internacional e comentador da SIC Notícias aborda a atualidade desportiva, com o pragmatismo de sempre.