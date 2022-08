A Culpa é do Árbitro? “Sobre o tempo útil de jogo, esta época os árbitros sentem mais que são parte importante da solução e não do problema”

Quanto tempo é que se joga, efetivamente, em campo? O antigo árbitro Duarte Gomes conversa com a jornalista Lídia Paralta Gomes sobre o tempo útil de cada jogo e analisam alguns lances desta jornada no podcast A Culpa é do Árbitro

No episódio desta semana do podcast da Tribuna Expresso, falamos com o antigo árbitro internacional Duarte Gomes sobre o tema quente do tempo útil de jogo, trazido para cima da mesa após o Rio Ave - FC Porto. Uma questão onde a culpa não é só do árbitro, mas em que jogadores, treinadores e adeptos também têm um papel fundamental. Os lances mais marcantes da ronda 4 da I Liga são também analisados. Emissão conduzida pela jornalista Lídia Paralta Gomes.

Duarte Gomes põe os pontos nos is em relação aos lances maiores da jornada. À conversa com os jornalistas da Tribuna, o ex-árbitro internacional e comentador da SIC Notícias aborda a atualidade desportiva, com o pragmatismo de sempre. Todas as 3.ªˢ feiras.