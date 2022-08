A Culpa é do Árbitro? Quando há malandrices que não são detetadas em campo e o VAR não pode intervir

No episódio desta semana do podcast da Tribuna Expresso, discutimos com o antigo árbitro internacional Duarte Gomes as consequências do instinto de jogadores em evitar golos com a mão, batotices feitas em campo para condicionar quem vai bater um penálti e a legalidade de uma forma original de os marcar. Emissão conduzida pelo jornalista Diogo Pombo.

Duarte Gomes põe os pontos nos is em relação aos lances maiores da jornada. À conversa com os jornalistas da Tribuna, o ex-árbitro internacional e comentador da SIC Notícias aborda a atualidade desportiva, com o pragmatismo de sempre. Todas as 3.ªˢ feiras. Subscreva e oiça mais episódios: