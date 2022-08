A culpa é do árbitro?! O novo podcast da Tribuna Expresso com Duarte Gomes na análise jornada a jornada da I Liga

A mão na bola, a bola na mão, o fora-de-jogo por causa dos centímetros no pé ou no ombro do jogador. A cada semana, em Portugal e lá fora, acontecem lances no campo de futebol em que um árbitro, como qualquer futebolista, tem de decidir o que fazer em frações de segundo e optar por uma ação que pode influenciar o jogo. Errar é humano, mas às pessoas do apito exige-se uma atuação robótica.

A partir de 9 de agosto - após a primeira jornada do campeonato português - e a cada terça-feira em diante, a Tribuna Expresso analisará com Duarte Gomes, antigo árbitro internacional, um ou dois lances que tenham ocorrido. Não para criticar, crucificar ou concluir que fulano perdeu só por causa de beltrano ter errado uma vez, mas com o objetivo de conversar sobre as Leis do Jogo e o que sente a pessoa sobre quem se diz ter feito um bom trabalho quando não se repara nela.

E com histórias, episódios insólitos e momentos vividos por Duarte Gomes à mistura.