O meu ritual de competição

A crença de que cada atleta possui os seus próprios rituais e métodos de preparação para o tão aguardado dia da competição é inegável. Cada evento desportivo desenrola-se de maneira única, uma realidade que tenho enfrentado ao longo dos últimos 15 anos de participação em competições internacionais.

A minha estratégia é preparada com precisão e muitos dos detalhes são estabelecidos no dia anterior. O planeamento cuidadoso inclui a disposição do abastecimento; na prova de 20km, as minhas garrafas pessoais estão preparadas com géis energéticos, hidratos de carbono… tudo meticulosamente numerado para evitar falhas. Os chapéus com gelo (cruciais sob o calor intenso), o meu equipamento, a mala, os ténis de aquecimento e de competição seguem um cronograma infalível, garantindo que o dia da prova decorra com a máxima tranquilidade.

Hora de o despertador tocar, muitas vezes de madrugada, em que o sono nunca é total, mas antes de sair da cama, reservo tempo para mim, para elevar as pernas, concentrar-me totalmente na competição, ou ouvir música, por exemplo. Esse tempo é seguido pelo momento de me equipar e descer para o pequeno-almoço. Em geral, o meu pequeno-almoço vem sempre comigo de casa, seja para onde for, até para a China! Fica feito no dia anterior e é só pegar. As minhas saquetas de café Delta são indispensáveis! Que sem o “nosso” café não há quem consiga ter energia às 4h da manhã!

À medida que o tempo avança, o nervosismo misturado com a excitação cresce no estômago. A viagem de autocarro em direção ao local da competição proporciona breves momentos de relaxamento ao som da minha música favorita. Curiosamente, mesmo repetindo esses passos ao longo dos anos, sinto sempre que é como se fossem pela primeira vez. Chegando ao local da competição, a preparação continua: coloco o dorsal e fixo os chips nos ténis (que é sempre uma dor de cabeça para mim). Uma hora antes da competição, começo a ativar, a aquecer e por fim garanto que esteja tudo em perfeita sincronia com meu treinador para que não me falhe o abastecimento.

Aqueles 40 minutos de aquecimento, antes da entrada na câmara de chamada, têm um grande significado para mim. São momentos nos quais revivo cada desafio enfrentado ao longo da época e os meses árduos de treino longe de casa e família. Independentemente do resultado, sei que vai valer a pena.

No momento da partida, sinto a adrenalina e o nervosismo, mas tudo passa quando oiço o tiro de partida, em que esses sentimentos dão lugar ao meu empenho total. Nos últimos anos, aprendi a saborear cada volta do percurso, não anseio que termine logo, pois cada campeonato que faço pode ser o último e por isso quero competir no meu melhor.

Quando o sino toca para a última volta, a consciência de que a prova está a chegar ao fim instala-se. Focada como estou, frequentemente nem sei bem a minha posição. Oiço o meu treinador a dizer que estou em 9.º ou 10.º lugar. Penso: “Estou entre as 10 melhores do mundo”, e aí agarro-me com unhas e dentes e canalizo todas as minhas forças! Estar entre as 10 melhores atletas do mundo é incrível e cortar a linha de chegada é o objetivo ambicionado por todos nós!

No final da prova, a sensação que predomina é que valeu a pena. O pensamento é moldado pela compreensão de que todo o esforço, dedicação e batalha diária são sempre recompensados.