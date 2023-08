As “cuecas” de Kika

Entre tantos discursos e declarações que se seguiram à histórica participação da seleção feminina de futebol no campeonato do mundo, foram as palavras de Kika Nazareth no final do jogo contra os Estados Unidos que mais me tocaram. Nada do proverbial “é preciso levantar a cabeça” ou as ilações a tirar do “quase”. Lembrou aquilo que a faz sorrir: os almoços, as atividades de equipa, as praxes, os treinos. Tudo o que as câmaras não mostram. Ah, e as cuecas: “As cuecas que eu levo, as que dou”, disse Kika.

Um dos jornais que transcreveu as declarações da jogadora teve o cuidado de acrescentar, em parêntesis retos, [túneis], não fosse o leitor incauto imaginar que havia nos treinos da seleção uma troca literal de cuecas. Imagino que não teriam feito o mesmo se Kika em vez de “cuecas” tivesse dito “túneis”. Mas não disse porque “túnel”, enquanto sinónimo de “cueca”, é jargão jornalístico, é o primo respeitável da despudorada “cueca”. E quem levou muitas “cuecas” na vida sabe bem que teria custado menos levar um “túnel”. Só que naquela altura em que levávamos e dávamos “cuecas” felizmente ainda não havia jornalistas no meio de nós e, por isso, levávamos mesmo “cuecas” e por vezes tão infames que o jogo tinha de ser interrompido.