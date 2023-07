Um Florentino para defender Kökçü

Dias antes dos jogos com Burnley e Feyenoord um amigo mandou-me uma mensagem taxativa, sem preâmbulos nem justificações: “O Kökçü é melhor que o Enzo.” Não me atrevi a contestar. Respondi com um tíbio “ainda não sei”. Na verdade, não tinha prestado atenção suficiente ao jogador turco. Aos outros também não, mas são quase todos velhos conhecidos. Será que o meu amigo mantém a opinião depois de duas derrotas contra equipas que, inexplicável e maldosamente, resolveram não abrir alas para os talentos transbordantes do Benfica?

Ainda é cedo, sim, mas o passeio antecipado ameaça tornar-se num calvário repleto de escolhos, apesar das muitas escolhas que Roger Schmidt se pode dar ao luxo de fazer. Talvez seja esse o problema. O da abundância. Na temporada anterior, o treinador alemão foi muito criticado por levar 284 jogadores para o estágio e depois apostar quase sempre nos mesmos onze. Este ano são tantas as alternativas que Schmidt não consegue acertar com os dois do meio-campo.