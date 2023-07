Um anjo de volta

No que diz respeito ao talento estrangeiro, o futebol português está limitado a duas opções. Há aqueles que contrata de forma antecipada, em idade jovem, mas sabendo que os bons não ficarão muito tempo. E há os que, já numa fase final de carreira, saem do topo para baixar a exigência e manter a importância na equipa que representam. No segundo caso, entra um simbolismo especial. O regresso de Di María ao Benfica é uma mais-valia para o clube, mas também para a imagem da liga. Aquilo que fez no Mundial e em várias partidas ao serviço da Juventus demonstra que está muito longe do estado de decadência. Traz estatuto, mas também traz futebol.



Já não é o mesmo Angelito que chegou a Portugal, no verão de 2007, após encantar no Mundial sub-20 que a Argentina venceu. Aí parecia um extremo feito de gelatina, pela velocidade na condução de bola e pela forma como mudava de direção. Um driblador fantasista, mas longe da maturidade necessária para chegar e mudar a realidade do Benfica. Sempre teve a personalidade de craque e os recursos técnicos. O impacto que viria a alcançar nos anos seguintes, numa equipa encarnada altamente vertiginosa, deixou a certeza de que estávamos perante um jogador para os grandes palcos mundiais. Desde então, mostrou rendimento ao serviço de praticamente todos os emblemas (menos brilhante no Man United, por razões individuais e coletivas) e foi o parceiro de Messi nas conquistas da albiceleste, nunca se escondendo nas finais.