A responsabilidade de quem veste a camisola da seleção

“O clubismo não deve ter lugar na seleção”; “é uma situação doentia”; “um reflexo da falta de cultura desportiva e uma falta de respeito para com o jogador”; “o Otávio, o futebol e Portugal merecem muito mais”. Fiquei de olhos marejados ao ler estas declarações comoventes, estes pungentes apelos ao desportivismo e ao respeito vindos do selecionador, do presidente da Federação, da sindicato dos jogadores e da comunicação social. Quem os ouvir assim de chofre, deve achar que há, no paraíso futebolístico português, um reduto de adeptos bárbaros que se divertem a assobiar e a apupar exemplares jogadores da seleção.