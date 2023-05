Nem festa, nem desfeita. Só meia-festa

Em Alvalade não houve festa do Benfica, com o título adiado para a semana, e não houve festa do Sporting, afastado da Champions e sem o prazer de bater o rival. Não houve festa propriamente dita, nem desfeita a sério. Foi meia-festa para o Benfica, meia-dose mas muito bem servida, e meia-desfeita para o Sporting, meia-dose que soube a pouco. Durante a primeira parte, o Sporting portou-se como um verdadeiro desmancha-prazeres. Na segunda, o Benfica desmanchou o prazer do desmancha-prazeres original. Anularam-se num daqueles jogos proverbialmente ditos de “duas partes diferentes” e, no final, foram salomonicamente para casa, cada qual com a sua metade dos despojos: o Benfica com metade da alegria, o Sporting com metade da tristeza.