Carvalhal & Veiga, uma sociedade no Celta de Vigo que espreita a Europa

A vida do Celta de Vigo, único representante galego na primeira divisão espanhola, tem sido marcada pela instabilidade. Depois de épocas em que a luta pela manutenção foi até ao limite, Eduardo Coudet trouxe ares de esperança aos adeptos. O primeiro impacto do treinador argentino não podia ser melhor. Pegou na equipa à décima jornada, em zona de descida, levando-a ao oitavo lugar no final da época 20/21. Carlos Carvalhal entrou em novembro do ano passado, precisamente para substituir “El Chacho”. As comparações são fáceis de fazer. Já se fala na possibilidade de apuramento europeu, tal a mudança levada a cabo pelo técnico português.