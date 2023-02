Queridos inimigos

Ontem [domingo] foi um daqueles dias raros em que os benfiquistas, contra todos os seus princípios, que não são muitos mas são importantes, assumem inequivocamente a preferência pela vitória de um rival. Se o Sporting tivesse ganhado ao Porto, o Benfica teria oito pontos de vantagem para os azuis e brancos, o suficiente para pôr de lado velhas e figadais inimizades e desejar o melhor ao clube liderado pelo Dr. Varandas.

Estavam em disputa três pontos importantíssimos. Para o Benfica, como é óbvio. Já o Sporting tem como grande objetivo no campeonato não ser ultrapassado pelo Vitória ou – no que seria uma tragédia com contornos rocambolescos – pelo Casa Pia. Então o benfiquista comum reservou a tarde de ontem para se informar mais pormenorizadamente sobre a equipa do Sporting, assunto a que não se costuma dedicar, para assim poder ter uma ideia nítida das reais hipóteses de o eterno rival o beneficiar.