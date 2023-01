Marco Silva contra as tradições

Não faltam equipas que vão surpreendendo na Premier League. Ninguém esperaria que o Arsenal andasse na liderança com tanta autoridade. Apesar do investimento, não se antecipava que o Newcastle voltasse tão rapidamente aos bons velhos tempos. E o que dizer do Brighton, que encontrou em De Zerbi a alavanca para continuar a crescer. Mas não há lista de sensações que não inclua o Fulham. À partida, um dos principais candidatos à descida. De resto, o rótulo de clube “ioiô” já estava completamente colado aos cottagers, que não conseguiam aguentar-se na categoria principal do futebol inglês.