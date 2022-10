A família, um pilar essencial (Emanuel Silva e os momentos antes da final olímpica de Londres 2012)

Acordei às 7h00 do dia da final, na Aldeia Olímpica dos Jogos Olímpicos Londres 2012. As eliminatórias não tinham corrido conforme planeado, pois não tínhamos garantido a passagem direta à final e tivemos de ir à semifinal, que foi mais difícil do que o que estávamos à espera. Mas nesse dia estava tudo planeado ao pormenor e preparado para uma excelente prova.

Recebi uma mensagem do meu pai a dizer “estamos a caminho da pista”. A minha família estava a caminho e eu pronto para lutar por uma medalha. Nós estávamos prontos para dar tudo.

Cheguei à pista, num típico dia inglês, e tudo estava a correr conforme planeado. Aquecimento feito, equipamento vestido, saiote colocado e o meu ritual de preparação para a competição efetuado. Tudo pronto.

Quando estamos a entrar para a pista, vi que faltava um pormenor, um pormenor muito importante. Recebi uma mensagem do meu pai a dizer que não estavam a conseguir entrar. E isso não podia acontecer. Falei com o pessoal do Comité Olímpico e pedi para resolverem a situação, pois precisava da minha família lá dentro. Era impensável que não estivessem lá.

Recuperei esta história na terça-feira, na sessão final do projeto Atletas Speakers, onde todos os atletas participantes tiveram de efetuar a sua apresentação final para o projeto que visa ajudar-nos a desenvolver técnicas de comunicação e apresentação.

De facto, a família desempenha um papel fulcral, muitas vezes oculto ou pouco falado no desenvolvimento da carreira do atleta. É um pilar essencial para a nossa estabilidade e bem-estar.

Esse assunto foi bem abordado no evento Power Talks, da Comissão de Atletas Olímpicos, dedicado à Saúde Mental, que se realizou na sede do COP. Ouvir um dos maiores especialistas mundiais, o professor Paul Wylleman, foi um importante momento de aprendizagem para todos os presentes. E a mesa redonda reforçou a importância e o papel que a comunidade, representada por um atleta, um treinador, uma psicóloga, um pai e uma esposa, desempenha no apoio aos atletas.

Para mim, a família estar presente naquele momento era de extrema importância. O facto de os saber nas bancadas a apoiarem-me impulsionou a minha energia e a minha autoconfiança. Aliás, tinha de ter o mítico assobio do meu pai presente nesta suprema prova.

Estava muito agitado com o facto de eles não estarem nas bancadas.

Até que recebi a informação que precisava:

“Emanuel, a tua família já está toda cá dentro.”

Respirei fundo e voltei a focar-me na prova. Estávamos prontos, mais do que nunca, para lutar pela tão desejada medalha. Durante o silêncio característico do momento antes da competição, só tinha os olhos na medalha. 3, 2, 1. Soa a buzina, cai o sistema de largada. Cá vamos nós… e o resto já sabem.