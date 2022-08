Um tempo que não volta (por Pedro Adão e Silva)

Tendo eu nascido nos anos 70 e feito parte fundamental do meu processo formativo no velho terceiro anel, nunca apagarei da memória as arrancadas únicas do Chalana, a fletir da esquerda para o centro. Fui, além disso, um dos muitos portugueses que ficou indelevelmente marcado pelo Euro 84, uma epopeia que teve Chalana como protagonista central e que terminaria numa derrota épica com a França. Essa geração de ouro do futebol português veria em seguida as suas ambições frustradas, no Mundial do México, por um dirigismo anacrónico e autoritário. Demoraríamos décadas a voltar a ter um conjunto de talentos comparável ao dos anos 80.