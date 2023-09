Definhar da maleita, morrer do remédio

Quality Sport Images

Quando na última semana nos propusemos, aqui na Tribuna, a analisar os aparentemente perpétuos jogos de futebol a que agora assistimos, fruto dos tempos de compensação imorredouros que pululam amiúde nas placas eletrónicas dos quartos árbitros desde o início da época, não poderíamos imaginar que, dias depois, iríamos assistir a um encontro que, só na 2.ª parte, contou com mais de 22 minutos de descontos, entre paragens, perdas de tempo generalizadas, penáltis que afinal não eram, penáltis que eram, penáltis que não foram e continuaram a não ser e até penáltis analisados via-telefone, face à teimosia da tecnologia.

O FC Porto - Arouca terá sido apenas o expoente máximo, uma espécie de sátira até, dessa tendência que não é exclusiva cá do burgo e que, até ao final da 3.ª jornada da I Liga, tinha juntado mais 66% de tempo de compensação face à temporada passada, seguindo as recomendações de quem manda nas regras do futebol.

A ideia inicial deste prolongamento do tempo de compensação foi, diga-se, boa: tentar reembolsar ao tempo de jogo os momentos mortos, por inerências do próprio futebol (os golos ou as substituições fazem parte dele) ou assassinados à queima-roupa pelos seus protagonistas, com antijogo, paragens marotas aqui, uma demorazinha para quebrar o ritmo ali. Mas na prática, entrámos aqui numa espécie de cul-de-sac futebolístico, em que o paciente já estava mal com a maleita mas parece que ficou pior com o remédio.

Num mundo ideal, o jogo decorreria fluído e os jogadores, sabendo que no final os segundos das suas trapaças seriam adicionados ao tempo de jogo, deixariam de tentar as suas malandrices, até porque, como temos visto, os alargados tempos de compensação parecem favorecer as equipas grandes, que têm marcado bastante a horas extraordinárias. Mas isso, naturalmente, não vai acontecer, a natureza humana não o permite. Aliás, o tempo útil de jogo não tem aumentado de forma substantiva. No final, os jogadores vão carregar ainda mais minutos nas pernas, os jogos vão-se atropelando uns aos outros - com óbvias questões para os operadores televisivos -, tornando um produto que já não era exatamente atrativo, principalmente para as gerações mais novas, habituadas ao imediatismo, aos highlights, em algo cada vez mais impossível de ser consumido.

A solução será voltar para trás? Confesso que ainda não tenho resposta. Mas fico permanentemente pasma como o futebol e os seus atores principais conseguem sempre dar a volta a uma inovação, tornando-a num retrocesso. É obra. O tempo que vamos passar esta semana a falar de VAR, de penáltis, de leis e regras, de decisões revertidas por telefone, de pedidos de anulações de jogos e questões sobre os porquês de tanta ou tão pouca compensação irá, fatalmente, vencer-nos pelo cansaço.

O que se passou

Na I Liga, o vencedor da jornada foi o Benfica, que ganhou ao Vitória e assistiu aos deslizes de FC Porto e Sporting e SC Braga, que se empataram mutuamente.

Ainda antes do campeonato, as equipas portuguesas conheceram os respetivos adversários na Liga dos Campeões e Liga Europa.

Luís Figo prepara candidatura à presidência da Federação Portuguesa de Futebol.





Não sei se ele liga a recordes. Não é algo que fosse importante para mim, esses números. É para a Wikipedia e de qualquer maneira ninguém lê isso



A frase é de Toto Wolff, chefe máximo da Mercedes, menosprezando, ironicamente ou não, mas seguramente com um niquinho de inveja, as 10 vitórias seguidas de Max Verstappen na F1, um registo nunca antes visto e conseguido no domingo, no GP Itália.

O que aí vem

Segunda-feira, 4

🎾 US Open (17h30, Eurosport)

Terça-feira, 5

🚴 Vuelta: etapa 10, um contrarrelógio individual (14h15, Eurosport)

🎾 US Open (18h, Eurosport)

Quarta-feira, 6

⚽ Começa a caminhada do Benfica na Liga dos Campeões feminina, na 1.ª eliminatória frente ao Cliftonville (20h, BTV)

🤾 Clássico logo a abrir a liga de andebol: Sporting - Benfica (20h, Sporting TV)

Quinta-feira, 7

⚽ Qualificação Euro 2024: França - Irlanda (19h45, Sport TV1) e Países Baixos - Grécia (19h45, Sport TV2)

Sexta-feira, 8

⚽ Portugal joga na Eslováquia na qualificação para o Euro 2024 (19h45, RTP1/Sport TV1)

⚽ Ainda na qualificação Euro 2024: Geórgia - Espanha (17h, Sport TV1), Luxemburgo - Islândia (19h45, Sport TV2) e Bósnia - Liechtenstein (19h45, Sport TV6)

⚽ Sub-21: Portugal - Andorra, na qualificação para o Euro 2025 (17h30, 11)

🚴 Vuelta: etapa 13, com chegada no Tourmalet (13h30, Eurosport)

Sábado, 9

⚽ I Liga: Moreirense - SC Braga, jogo em atraso da jornada 3 (18h, Sport TV1). Já Vitória e Tondela jogam para a Taça da Liga (20h30, Sport TV1)

⚽ Qualificação Euro 2024: Azerbaijão - Bélgica (14h, Sport TV1), Ucrânia - Inglaterra (17h, Sport TV2), Macedónia do Norte - Itália (19h45, Sport TV2)

🏁 MotoGP: GP San Marino, qualificação (10h, Sport TV4) e corrida de sprint (14h, Sport TV4)

🎾 US Open, final feminina (21h30, Eurosport)

Domingo, 10

⚽ Qualificação Euro 2024: Irlanda - Países Baixos (19h45, Sport TV1)

🏁 MotoGP: GP San Marino, corrida (13h, Sport TV4)

🎾 US Open, final masculina (21h30, Eurosport)

Hoje deu-nos para isto

Quando ao longo desta segunda-feira os jogadores da seleção nacional começarem a chegar à Cidade do Futebol, sentirão todos eles uma imensa familiaridade, na medida em que a lista em pouco ou nada difere da última. Diz Roberto Martínez que a chamada de setembro é ingrata, porque ainda há janelas de transferências por fechar, e por isso resolveu não inovar por aí além para os jogos com a Eslováquia, na sexta-feira, e Luxemburgo, de hoje a oito dias. Os dois últimos estágios, referiu várias vezes durante a sessão de perguntas que se seguiu à divulgação dos escolhidos, foram essenciais para esta convocatória.

Concorde-se ou não, são argumentos válidos. Mas não irrefutáveis. Se as chamadas de João Cancelo e João Félix poderão analisar-se sob o ponto de vista da situação excecional que viviam - em condições normais estariam, de facto, a jogar - o que pensará Diogo Leite, totalista numa equipa de Champions da Bundesliga, ao ver Toti Gomes, que nem meia-hora de Premier League tem nas pernas, na convocatória? Ou lá no sul de Itália, na ainda em festa Nápoles, que sentirá Mário Rui, sem oportunidades na seleção, enquanto Martínez chama o extremo Pedro Neto para ala, à falta dos defesas Raphael Guerreiro e Nuno Mendes? A flexibilidade de determinado jogador valerá isto tudo?

Martínez diz-nos que temos de apoiar os jogadores que estão na lista e que não têm jogado. Tudo bem. Mas quem vai dar aquela palavra de carinho a Paulinho ou Pote? E caberá ao SC Braga passar a mão na cabeça a Bruma? A gestão de jogadores é sempre uma estrada de duas vias.

