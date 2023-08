O que é que eu quero ardentemente ver na nova época de futebol em Portugal

PATRICIA DE MELO MOREIRA/Getty

Por exemplo, gostava de ver jogos de futebol bonito e alegre, com duas equipas à procura da vitória. Acho que não é pedir o mundo, mas sei lá. E duelos com mais tempo útil de jogo. O Mundial feminino deixou-me mal habituada. Anseio por jogos a horas decentes, daquelas em que ainda se vê o sol, que as operadoras de tv não mandem mais que os adeptos e que os clubes percebam finalmente quem os manterá vivos na eternidade.

Gostava que ninguém se engalfinhasse em palavras pobres e tristes e brejeiras por causa de uma arbitragem. Que treinadores, jogadores e delegados se abstivessem de tirar desforço de colegas, que não se usasse a velha arma do calimerismo para esconder o que se tem dentro de casa. Que não se simule, que não se agrida, que não se tente enganar. Para isso há outros espectáculos, muito menos decentes que um simples jogo de futebol. Que pouco ou nada se oiça falar de Conselho de Disciplina, TAD e quejandos, porque normalmente é mau sinal.

Apreciava que existisse equilíbrio, que se revelassem jovens futebolistas de qualidade, que não se retalhasse meio plantel no mercado de inverno porque “ainda somos muito pequenos”. Que os presidentes dos clubes aparecessem pouco nas notícias. Que os estádios estivessem cheios de gente, a usar as cores que quisessem, nos setores que lhes apetecesse, sem isso se revelar um problema de segurança ou de liquidez financeira para uma família. Rezo, logo eu que não sou crente, que as caixas de comentários das redes sociais deixem de ser ressonância de discurso de ódio, racista, machista, uma pouca vergonha sem nome e, pelos vistos, sem consequências.

Que não tenha de ver mais traseiras de autocarros, a sério, como eu estou farta de traseiras de autocarros, mas sim análises e comentários críticos, para que eu possa aprender mais sobre futebol quando ligo a televisão. Que o discurso de todos nós deixe de ser mesquinho, miserável, avarento, clubista, classista e passe a ser aberto, ousado, arrojado - e ser arrojado não é dizer tudo o que nos passa pela cabeça, por mais grotesco que seja.

Olhem, gostava de me divertir a ver futebol cá dentro, que o Benfica - FC Porto da próxima quarta-feira, da Supertaça, fosse um grande jogo de bola e que nos dias seguintes não se falasse de todas essas frases-feitas-ignorantes-sonsas sobre como somos sempre beneficiados e sobre como somos sempre prejudicados, toda a gente se diz eternamente prejudicada, desde os mais ancestrais primórdios do futebol que toda a gente é prejudicada até mais não e por isso, amigos, entendam-se, se calhar a realidade está algures no meio, mas isso só entra na cabeça de quem gosta de futebol, não de quem vive para um clube, como se esse clube não se estivesse marimbando para quem por ele sofre em demasia. Adorava que na quarta-feira à noite se falasse de uma grande exibição, de um golo fantástico, de uma estratégia audaciosa e que no fim de semana, quando arrancar a nova edição da I Liga, idem e ibidem.

Perdoem o desabafo, o desejo, tão possível quanto uma manada de unicórnios avançando à desfilada em cima de um arco-íris, mas é início de época e no início de época uma pessoa sonha. Que seja uma boa temporada para todos vós.

O que se passou

Portugal tem em Iúri Leitão o seu primeiro campeão mundial no ciclismo de pista.

O Sporting acabou a pré-temporada com uma derrota em Inglaterra.

O Arsenal bateu o Man. City e conquistou a Supertaça de Inglaterra. Fábio Vieira marcou o penálti decisivo.

Foi semana de metermos algo quase impensável na cabeça: na próxima temporada, não haverá Gigi Buffon a defender uma baliza.

Leia também Para cima é que é o caminho A escalada tornou-se uma moda urbana, com seguidores de todas as idades, géneros e estilos. Só nos últimos dois anos abriram 10 espaços em Portugal para a sua prática. Mas será que isso significa que vamos ter mais atletas a competir neste desporto, que já é olímpico? Esta reportagem multimédia tenta responder à pergunta

Leia também “Em Alcochete havia ‘A Selva’, o quarto do Semedo, Yannick Djaló, Zezinando e Paim. Se nos portávamos mal íamos lá para levar uns carolos” Diogo Amado, 33 anos, verteu muitas lágrimas quando, aos 12, se mudou de Lagos para a Academia do Sporting, em Alcochete, e foi preciso um tratamento de choque para não desistir do sonho de ser jogador de futebol. Fez toda a formação no clube do coração, mas só conseguiu estrear-se, na I Liga, no União de Leiria. Ainda teve uma breve passagem pelo Sheffield Wednesday, mas não se adaptou e regressou Estoril Praia, onde jogou cinco anos, dois deles sob a batuta de Marco Silva, um treinador especial que “consegue que os jogadores queriam dar a vida por ele em campo”

Leia também Era uma vez um rei, Mohammed VI, que começou o projeto do conto de fadas de Marrocos que teima em não terminar no Mundial Numa competição carregada de surpresas, desde que foi dado o pontapé de saída a 23 de julho, Marrocos é, até agora, a seleção que mais vistos rabiscou na sua <i>bucket lis</i>t. Estreou-se, marcou o primeiro golo e alcançou a primeira vitória num mundial, onde também fez jogar, pela primeira vez, uma mulher com o véu islâmico. E foi a única das equipas estreantes a passar aos oitavos de final. Dia 8 joga com a França

Leia também O drama dos clubes portugueses na Liga Conferência, a III divisão europeia que tem sido um espelho para as suas desigualdades Quatro clubes o tentaram, nenhum foi capaz, sendo o Vitória um caso paradigmático: à segunda tentativa, os vimaranenses voltaram a cair nas eliminatórias da prova europeia destinada a equipas de ligas periféricas, mas onde o patamar média da I Liga portuguesa ainda não entrou. Esta temporada, o Arouca ainda o vai tentar na competição que tem servido para evidenciar os desequilibrios que afetam os clubes de linha média de Portugal

Leia também Ajudadas mais por um crowdfunding e pela família Marley, do que pela própria federação, eis a Jamaica, uma das surpresas do Mundial “O futebol é liberdade. Quando jogo, o mundo acorda à minha volta”, escreveu Bob Marley. A sua filha Cedella seguiu-lhe as pisadas, ajudando o mundo a “acordar” para o futebol feminino da Jamaica, cuja seleção está surpreendentemente nos oitavos de final do Mundial, após um caminho sinuoso que parece não ter terminado

Leia também Preso entre fiordes e vindo de uma cidade com 5 mil pessoas, um clube das Ilhas Faroé faz história na Champions e no futebol europeu O Kí Klaksvík ganhou ao Hacken, campeão da Suécia, depois de bater o Ferencváros, da Hungria. Nunca um clube do pequeno e gelado arquipélago chegara tão longe nas competições da UEFA: além de já estar na 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões, garantiu, pelo menos, que pela primeira vez uma equipa desse território jogará a fase de grupos de uma prova europeia

Zona mista

Tudo encaixou bem. Sinto-me muito bem mental e fisicamente. Há ainda algumas coisas que tenho de trabalhar nas minhas rotinas, mas para a minha primeira competição neste regresso, posso dizer que correu muito bem. Estou chocada e surpreendida

Simone Biles, sobre o seu triunfal regresso à competição, dois anos depois de ter colocado o mundo a falar de saúde mental nos Jogos Olímpicos de Tóquio. A pequena genial ginasta já olha para Paris. E nós agradecemos

O que aí vem

Segunda-feira, 7

🎾 ATP 1000 de Toronto (16h, Sport TV2) e WTA 1000 de Montreal (17h30, Eleven 1)

Terça-feira, 8

⚽ O SC Braga joga a 1.ª mão da 3.ª pré-eliminatória da Liga dos Campeões com os sérvios do Backa Topola

⚽ Mundial feminino, oitavos de final: Colômbia - Jamaica (8h45, Sport TV1) e França - Marrocos (11h45, Sport TV1)

⚽ No já habitual Troféu Joan Gamper, que marca o início de época, o Barcelona joga com o Tottenham (19h, Eleven 1)

Quarta-feira, 9

⚽ Supertaça: Benfica - FC Porto (20h45, RTP1)

Quinta-feira, 10

⚽ Liga Conferência: o Arouca joga com o Brann, na 3.ª pré-eliminatória (19h, Sport TV1)

Sexta-feira, 11

⚽ Mundial feminino, quartos de final: o Japão joga frente à Suécia (8h30, Sport TV1)

⚽ Arranca a I Liga época 2023/24 com o SC Braga - Famalicão (20h15, Sport TV1)

⚽ Apito inicial também para a nova temporada da Premier League com o Burnley - Man. City (20h, Eleven 1)

Sábado, 12

⚽ Mundial feminino, quartos de final (7h45 e 11h15, Sport TV1)

⚽ I Liga: Gil Vicente - Portimonense (15h30, Sport TV1), Farense - Casa Pia (18h, Sport TV2) e Sporting - Vizela (20h30, Sport TV1)

⚽ Premier League: Arsenal - Nottingham Forest (12h30, Eleven 1)

⚽ Supertaça alemã: RB Leipzig - Bayern Munique (19h45, Eleven 1)

Domingo, 13

⚽ I Liga: Rio Ave - CD Chaves (15h30, Sport TV1), Estrela da Amadora - Vitória (18h, Sport TV1) e Arouca - Estoril (20h30, Sport TV1)

⚽ Premier League e um jogo grande logo a abrir: Chelsea - Liverpool (16h30, Eleven 1)

🎾 Final do ATP 1000 de Toronto (21h, Sport TV2) e do WTA 1000 de Montreal (18h30, Eleven 2)

Hoje deu-nos para isto

Tem sido difícil deixar de pensar naquelas lágrimas das jogadoras portuguesas no final do jogo com os Estados Unidos, no Mundial. Ao mesmo tempo, essas lágrimas dão-me uma certeza: elas choraram de desilusão, porque durante aqueles 90 minutos foi possível deitar abaixo a seleção bicampeã e número um do ranking. E isso são grandes notícias. Para elas, e parafraseando a Carla Couto, uma das nossas melhores de sempre, acabaram-se as vitórias morais, as palmadinhas nas costas, a eterna gratidão por algo que, para os rapazes, é tão natural quanto um copo de água para matar a sede. Aquelas lágrimas também foram de raiva, porque elas foram melhores.

Portugal fechou o seu primeiro Mundial sabendo que pode competir, com a certeza que, daqui a quatro anos, aquela bola ao poste talvez entre. Ou talvez nem precisemos de estar dependentes dela. Mas não podemos molengar: os resultados que vemos chegar da Austrália e da Nova Zelândia mostram que a democratização do futebol feminino segue a todo o gás, com surpreendentes Jamaica, África do Sul ou Marrocos a causarem surpresas, com o Brasil e a Alemanha a ficarem-se pela fase de grupos. O desenvolvimento é galopante em qualquer ponto do mundo onde um grupo de meninas queira jogar futebol. E, por isso, não se pode parar, descansar à sombra nem um segundo, até porque as pessoas querem ver o futebol feminino e ele é tão importante para esfregar na cara dos machistas, dos homofóbicos, daqueles que têm medo de mulheres com poder.

Voltando às lágrimas, como é que dizia mesmo a grande Marta (jesus, que saudades já temos, Marta)? É preciso chorar no começo para sorrir no fim. Já faltou muito mais para sorrirmos no final.

Hannah Peters - FIFA