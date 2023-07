Os futebolistas têm um preço. A sua espinha dorsal também

PETER POWELL/POOL/AFP via Getty Images

O ser humano ter-se posto em pé, tornado bípede e, a seu tempo, descoberto a arte e o engenho para dar pontapés a uma bola redonda é uma façanha maravilhosa, por vezes hipnotizante, mas não é, de todo, apenas por isso que o futebol encanta a maralha há mais de um século. Com génese em pequenas comunidades, bairros, fábricas de operários ou agremiações de um código postal, os clubes espelhavam em campo as suas origens por via dos jogadores que tinham, eles eram nós lá dentro, representavam-nos, havia uma ligação de jogarem pelas gentes que hoje em dia é rarefeita devido a motivos vários, que vulgarmente afunilamos num só.

Se a sociedade é regida pelo dinheiro, natural foi que o futebol refletisse o mesmo. E, ali pelo meio do século passado, aos poucos virou areia movediça idolatrar futebolistas. Como em qualquer outra profissão, é natural e compreensível que ajam pelo dinheiro que lhes permitirá, à cabeça, garantir o sustento próprio e dos seus, potencialmente até de netos e bisnetos caso o jeito para a bola e a sorte na carreira lhes pisquem o olho. De vez em quando, lá aparecia um Diego Maradona a ostentar o coração na ponta da chuteira, um Ronaldinho a ligar orelhas com um sorriso em qualquer jogo, um Matt LeTissier a ir beber cervejas com adeptos no pub da esquina em Southampton ou um Francesco Totti também devoto a fazer carreira na sua Roma.

Houve outros exemplos, e ainda bem, da facilidade em admirar futebolistas pelos feitos no relvado e a postura que tiveram durante a sua feitura, por não serem só mais um. Mas não há assim tantos, então atualmente, que nos façam elevá-los pelo que escolheram defender aproveitando a notoriedade pública que o futebol lhes deu. O espanhol Juan Mata, campeão europeu com a Espanha e o Chelsea, hoje a ter o seu por do sol da carreira no Galatasaray, será um deles: cofundador da ‘Common Goal’, há anos que pede a jogadores para doarem 1% do seu salário a causas de solidariedade social. Nos últimos anos, Jordan Henderson pareceu ser outro e com muito maior exposição.

Era mais do que público que o capitão do Liverpool e um dos capitães da Inglaterra se assumira como um defensor e apoiante da comunidade LGBTQI+, primeiro no seu país, depois, lentamente, como um paladino no futebol. Indo ao feito antes do dito, Henderson foi a cara da campanha ‘Rainbow Laces’ e usou nas suas chuteiras uns atacadores com as cores do arco-íris no último Campeonato da Europa, em 2021, quando se estreou a marcar pela sua seleção; nas últimas épocas, a sua braçadeira de líder no Liverpool teve sempre essas cores. E, nos entretantos, liderou o projeto #PlayersTogether, que incentivou jogadores da Premier League a doarem fundos ao NHS (serviço nacional de saúde britânico) durante a pandemia, quando se diz que ele foi o líder dos capitães das equipas em tudo o que foram essas negociações.

Genuinamente, a perceção pública de Jordan Henderson tinha-o como um futebolista anormal pelo afinco com que defendia as suas causas, o quão se ‘atravessava’ por elas e como liderava pelo exemplo.

Depois, o que ia dizendo validava-o.

“Acredito que, quando vês algo que é claramente errado e faz uma pessoa sentir-se excluída, devias ombrear com eles. Também tens a responsabilidade de te educares sobre os desafios que enfrentem. É daí que vem a minha opinião sobre homofobia. Antes de ser um futebolista, sou pai, marido, filho, irmão e amigo das pessoas que me importam na vida. A ideia de qualquer um deles sentir-se excluído de jogar ou ver uma partida de futebol, simplesmente por ser e identificar-se como é, surpreende-me”, escreveu em 2021, no programa de jogo distribuído em Anfield, estádio do Liverpool, quando o clube se assumiu como parceiro da campanha ‘Rainbow Laces’. Dois anos antes, Henderson já professara o seu apoio em entrevista à “The Athletic”, explicando que a iniciativa mostrava aos “idiotas de mente fechada” que “não têm lugar no futebol”. Mesmo sem achar que o merecesse, o capitão do Liverpool tinha “orgulho” em ser visto como “um aliado” da causa.

Agora, o futebolista elogiado, sobretudo, pela pessoa que é e pelos valores que tinha no sítio antes de propriamente pelo que jogava, aceitou um salário a rondar os 815 mil euros por semana para competir no país onde a homossexualidade é um crime punível com pena de morte.

Eddie Keogh - The FA

Jordan Henderson ser tentado a ir jogar para a Arábia Saudita, aos 33 anos, com uma oferta a quadruplicar-lhe o ordenado, seria notícia de pouco fumo, futebolisticamente falando, a não ser pelo capitão de um dos maiores e mais afamados clubes do mundo (a decair na influência que tinha em campo) ser outro a ceder ao apetrecho com que um regime está a ver se monta uma liga que capte interesse - mas o inglês, por tão fiel e dignamente ter defendindo as causas LGBTQI+, virou agora o flagrante caso do jogador que se atravessou por um ideal e foi apanhado na curva irresistivelmente asfaltada pelo cortejo do dinheiro. Os mesmos “idiotas de mente fechada” sem lugar no futebol que criticava convenceram-no a ser um validador do lugar-comum que nos diz como toda a gente tem um preço.

Nunca Henderson pareceu ser parvo algum e pela sua cabeça passaram, de certeza, as flechas da hipocrisia que lhe seriam disparadas caso o negócio se concretizasse. Fora o ir jogar para o Al Ettifaq, clube que mascarou a preto e branco as imagens do inglês a usar a braçadeira de arco-íris no Liverpool no vídeo que montou para anunciar a contratação - mais claro não poderia ser -, o inglês, ao contrário de Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic, Karim Benzema ou N’Golo Kanté, jogará numa equipa desportivamente irrelevante. A redenção aos milhões é espampanante quando se aceita ir para o 7.º classificado da liga saudita que teve uma média de assistências de 5.561 pessoas no estádio, inferior a 18 dos 24 clubes do campeonato, não teve qualquer jogador convocado para o Mundial, nem vai competir em alguma prova asiática.

De novo, criticar Jordan Henderson por ir receber na conta bancária valores que a vasta maioria dos humanos nem consegue imaginar seria, também, hipócrita. É o tipo de contrato que garantirá o futuro dos seus bisnetos e das famílias que venham a propagar. Ele tornou-se, sim, mais um caso de alguém a ir contra o que pregou, de não praticar o que os ingleses cunharam de walk the talk. Ir agora jogar para a Arábia Saudita invalida o que antes disse e fez publicamente, pela comunidade LGBTQI+, enquanto capitão do Liverpool e da sua seleção? Na prática, não, o impacto que teve nessas alturas vingou, serviu aí o seu propósito. Porém, e mais uma vez, esta evolução do que representa Henderson enquanto figura do futebol, mais do que como futebolista, tenderá a mostrar a outros jogadores os porquês de ser mais comum vemo-los a não se comprometerem com causas e ideais - e limitarem-se a jogar futebol, simplesmente.

A vida seguirá, a bola vai continuar a rolar e Henderson tão pouco deixará de ser o bom tipo que aparenta. A hipocrisia é humana, errar é de todos. Posto a escolher entre a sua espinha e um monte de dinheiro, o futebolista vergou. Em 2020, quando os jornalistas ingleses o elegeram como o Jogador do Ano na Premier League, o seu então treinador, Jürgen Klopp, perguntou: “Uma das grandes questões no futebol é o que faz um bom jogador? E o que é mais importante: o talento ou a atitude?”. Daqui por tempos, o internacional inglês poderá estar a calar a mim e a tantos que o criticam se, por acaso, estiver a congeminar dar uso à voz que tinha em Liverpool na Arábia Saudita, chamando a atenção para os temas onde os direitos humanos têm a importância de um guarda-chuva para quem vive no deserto do Saara.

Talvez a inspiração de Jordan Henderson seja Lewis Hamilton, o sete vezes campeão de Fórmula 1, que usa um capacete com as cores do arco-íris quando chega altura de acelerar no Grande Prémio da Arábia Saudita. Se o preço da hipocrisia for estarmos à espera de algo semelhante, que a moral desta newsletter (tão longa, e perdão por isso) seja de pouca dura.

O que se passou

Zona mista

Não será um passeio no parque. Elas são uma muito boa equipa, com um muito bom treinador. Para mim, Portugal é 2.ª do ranking.

Vlatko Andonovski, o selecionador dos EUA, na véspera da derradeira partida da fase de grupos do Mundial feminino, ao falar (e inflacionar) a seleção nacional portuguesa.

O que vem aí

Segunda-feira, 31

⚽👩 Entre os quatro jogos do dia no Mundial feminino, o destaque tem de ir para o Espanha-Japão (8h, Sport TV1), duas seleções que salivam por terem a bola e cujo resultado já saberá quando ler isto. Os outros são (ou foram) o Costa Rica-Zâmbia, o Canadá-Austrália (11h, Sport TV2) e o Irlanda-Nigéria (11h, Sport TV1).

🎾 Arranca o Mubadala DC Open, em Washington, nos EUA, torneio de categoria ATP 500. Joga-se diariamente até 6 de agosto (a partir das 17h, Sport TV).

Terça-feira, 1 de agosto

⚽👩 O jogo dos jogos do Mundial para quem é português: a seleção defronta os EUA, bicampeãs em título (8h, RTP1) pelo acesso aos oitavos de final. À mesma hora há o Vietname-Países Baixos (8h, Sport TV2) e depois jogam-se o Haiti-Dinamarca (12h, Sport TV2) e o China-Inglaterra (12h, Sport TV1).

Quarta-feira, 2

⚽👩 Mais última jornada da fase de grupos do Mundial feminino: Argentina-Suécia (8h, Sport TV2) e África do Sul-Itália (8h, Sport TV1), além do Panamá-França (11h, Sport TV+) e do Jamaica-Brasil (11h, Sport TV1).

Quinta-feira, 3

👬 Na onda dos jogos a feijões da pré-época, esta madrugada será um fartote: Juventus-Real Madrid (00h30, Sport TV1) e Chelsea-Borussia Dortmund (1h30, Sport TV4).

⚽👩 Mundial feminino: Marrocos-Colômbia (11h, Sport TV2) e Coreia do Sul-Alemanha (11h, Sport TV1).

⚽ O Vitória joga a segunda mão da 2.ª eliminatória da Liga Conferência, ao receber os eslovenos do NK Celje, após vencer por 3-4 no primeiro encontro (20h15, Sport TV1).

Sexta-feira, 4

⚽ O Red Bull Bragantino de Pedro Caixinha joga frente ao América Mineiro uma inteiramente brasileira primeira mão dos oitavos de final da Copa Sul-Americana (1h, Sport TV3).

Sábado, 5

⚽👩 Começam a jogar-se os oitavos de final do Mundial feminino (um jogo às 6h, outro às 9h, ambos na Sport TV).

⚽ O Sporting faz o derradeiro da sua pré-época, em Inglaterra, contra o Everton (15h, Sport TV1).

Domingo, 6

⚽👩 Mais partidas dos ‘oitavos’ do Mundial (um às 3h, outro às 10h).

🏍️ GP de Inglaterra em MotoGP (13h, Sport TV).

🏆 O Manchester City e o Arsenal jogam a final da Community Shield, a Supertaça de Inglaterra (16h, Sport TV1).

🎾 Final do Mubadala DC Open, em Washington, nos EUA, torneio de categoria ATP 500 (22h, Sport TV3).

Hoje deu-nos para isto

Martin Rose/Getty

Fazer figas, visualizar tal desfecho, rezar a todas as santinhas já que, por estes dias, Portugal é ponto de congregação de orações, e outras variantes disponíveis do ato de torcer para que a seleção nacional feminina provoque amanhã, terça-feira, um resultado não visto já lá vão 12 anos: as mulheres vindas dos EUA perderem um jogo no Campeonato do Mundo de futebol.

Apenas uma derrota de quem por raríssimas vezes perde servirá às portuguesas para adicionarem o caviar à ostra na Nova Zelândia, onde vão defrontar as norte-americanas no derradeiro encontro da fase de grupos do Mundial. Desde 2011, há três edições do torneio, que as avassaladoras bicampeãs não perdem, quando Alex Morgan ou Megan Rapinoe eram gaiatas a florescerem e Hope Solo ainda servia de monstro das luvas na baliza sem evitar que a Suécia ganhasse, por 2-1.

As figas anteriores a estas, há semanas e meses, torceram para que Portugal aterrasse nesta partida com as norte-americanas quiçá relaxadas e sem o empurrão de uma necessidade, mas não: aos EUA até basta um empate para a qualificação, só que a arrelia de evitar adversárias mais fortes via 1.º lugar do grupo e as críticas a exibições assim-assim vai urgi-las tentarem vencer. E por muitos golos, porque é expectável que as neerlandesas se animem a tentarem atropelar o frágil Vietname para levarem na sacola uma vantagem na diferença de golos.

Já sabemos que de história está o futebol obeso e esta geração de mulheres futebolistas manejam muitas das penas que a escreveram. A lograrem mais esta página, será a mais grandiosa da bola jogada por quem a chuta por Portugal, seja mulher ou homem - e motivo para o nosso Pedro Barata ficar pela Oceânia mais tempo, a trazer-nos mais histórias do Mundial.